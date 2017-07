El tierno cumpleaños -entre lágrimas- de Bosco, bebé de Inés Gómez Mont La conductora y sus hijos disfrutan de un crucero con el que celebran los dos años del más pequeño de la casa

Hay algo en los cumpleaños que definitivamente te pone nostálgico, ¿a quién no le ha pasado? En medio de la celebración de su cumpleaños número dos, Bosco, el hijo menor de Inés Gómez Mont no pudo evitar las lágrimas a la hora de escuchar el Happy Birthday. Como si supiera que su etapa de bebé ha concluido, el hijo de la conductora no pudo contener el sentimiento en cuanto escuchó la canción, pero no sólo tuvo esa reacción con el Happy Birthday, Las Mañanitas también le provocaron muchas ganas de llorar.

A través de su cuenta de Instagram, Inés Gómez Mont ha compartido los mejores momentos del festejo de Bosco, quien celebra sus dos años en un crucero familiar. Con una encantadora foto del cumpleañero viendo la espectacularidad del mar, la conductora publicó un tierno texto dedicado al “rey de la casa”: “Hoy cumple años un ser que llegó para llenarnos de alegría el alma, llegó para ser el eslabón perfecto de esta familia, para ser el enlace de amor y unión entre todos tus hermanos y todos nosotros. Llegaste para llenarnos todos los días de risas con tus locuras y para demostrarme que el amor de una madre hacia sus hijos no tiene límites (…) Te amo mi niño hermoso, mi cuacurrito ¡Feliz cumple!”.

A Bosco definitivamente el protocolo alrededor de un cumpleañero no es algo que le guste. A través de varios videos compartido por Inés deja ver cómo sufrió su bebé ante la ceremonia de Las Mañanitas, pues en los clips es evidente que al niño le abrumó la atención, el canto, la fiesta y, sobre todo la parte de soplar la velita y “la mordida”. Para hacerle aminorar la preocupación del niño, su papá, Víctor Álvarez, fue quien se animó a morder el pastel.

Aunque no experimentó el incómodo momento en el que el cumpleañero acaba embarrado completamente de pastel, al niño tampoco le pareció gracioso vera su papá protagonizar el momento. Ante la actitud nostálgica de Bosco, Inés y sus cinco hermanos (incluido Mayito, hijo mayor de su papá) trataron de hacer todo para que el bebé se divirtiera. Así que convirtieron este 9 de julio el día que todo giró entorno del tierno niño.

