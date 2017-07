¿Quién es el nuevo amor de Ben Affleck?

Un nuevo comienzo marca la vida de Ben Affleck. Tras divorciarse de Jennifer Garner, ha decidido darle una nueva oportunidad al amor y eso no ha pasado desapercibido por nadie. Mientras eso ocurre, la relación que lleva con su ex sigue siendo de cordialidad, sobre todo por los tres hijos que tienen en común: Violeta, Seraphina y Samuel. Estos días, los paparazzi no han perdido de vista su rastro, razón por la que se ha confirmado que la nueva etapa en su vida amorosa ya es un hecho. Pero, ¿quién es la afortunada en esta ocasión?

En este momento, Affleck está saliendo con una de las productoras de Saturday Night Live de nombre Lindsay Shookus, según la información dada a conocer a través de E! News. Una fuente también ha dicho que la pareja se encuentra disfrutando de “su primera etapa”, de acuerdo con el medio antes citado. En ese espacio incluso se han dado a conocer unas fotografías de paparazzi, en donde aparecen los dos durante una caminata casual por la noche. Lo que ha llamado la atención, es que esta chica guarda un parecido con Jennifer Garner.

Hasta el momento, la cercanía entre Ben y Lindsay ha sido evidente. Se dice que el primer contacto que ambos hicieron ocurrió en Londres, cuando él se encontraba trabajando por aquella ciudad. Entre otras cosas, se ha informado que la pareja asistió a la obra de teatro The Ferryman durante su paso por esas latitudes. Lo cierto es que frente al panorama al que se ha enfrentado Ben, han tratado de guardar discreción, aunque eso haya sido casi imposible.

Todo indica que esta vez la estrella de Hollywood ha recuperado las ilusiones de un nuevo amor. Él se ha dejado ver muy relajado y dando paso a cada una de las cosas que acontecen en su vida en completa calma. “Es más que un amor de verano. Ellos la están pasando muy bien y se cuidan el uno al otro. Es pronto y lo están llevando todo con calma”, agregó la fuente a E! News. Días después de aparecer por Londres, los recién enamorados decidieron tener una cita por la ciudad de Los Ángeles y aquello fue muy notorio, aunque trataron de mantenerse al margen.

Todo esto ocurre luego de que Ben y su ex, Jennifer Garner, disfrutaran unas vacaciones junto a sus hijos por las Bahamas y de que además asistieran al desfile de 4 de Julio en California. Apenas en abril, el protagonista de filmes como Live by Night o The Accountant firmó el divorcio definitivo con Jennifer tras mantener 10 años de matrimonio con la también actriz. Según documentos de la corte, él y su ex solicitaron la custodia legal y compartida de sus hijos.

