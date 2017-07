Jennifer Garner y Ben Affleck reunidos, una vez más, por sus hijos Los actores festejaron el Día de la Independencia en familia, como cada año

Si como pareja no funcionaron, como padres la historia es completamente diferente. Desde que estaban juntos, Ben Affleck y Jennifer Garner celebran en familia el 4 de julio y este año no fue la excepción. Ayer, los actores recordaron viejos tiempos y acompañados de sus hijos celebraron el Día de la Independencia estadounidense.

VER GALERÍA

Como cada año, la pareja asistió al desfile que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, donde equipados con una sobrilla y sillas cómodas, disfrutaron del espectáculo al lado de sus hijos: Seraphina, Violet y Samuel. Desde que anunciaron su separación en 2014, la expareja ha procurado mantenerse unida como familia por el bien de los niños.

Fue tanta su intención de procurar que la situación no afectara a los pequeños, que fue apenas en abril de este año que Jennifer solicitó formalmente el divorcio con Affleck, con quien al parecer no tiene intención de regresar como pareja. Todo parece indicar que aunque Jennifer ya no ve con ojos de amor al padre de sus hijos, sí ha encontrado en él a un buen amigo.

VER GALERÍA

A tenor de las imágenes, Jennifer y Ben se llevan tan bien como en sus años más felices, convirtiéndose así, en la expareja más civilizada de todo Hollywood. El mes pasado, dando muestras de cómo sí se puede llevar una buena relación con tu ex, los actores realizaron unas vacaciones familiares a Las Bahamas.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Recientemente, una fuente cercana a la actriz declaró a US Weekly cómo se siente Garner con estas convivencias: “Jen siente que esto beneficia mucho a sus hijos, tener a su padre cerca”, también aseguró que aunque llevan una relación muy buena no existe ninguna posibilidad de reconciliación.