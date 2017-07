¿Quién es el nuevo galán de Scarlett Johansson?

Ningún fracaso sentimental del pasado le quita a Scarlett Johansson la ilusión de volver a amar. Ahora, la actriz vuelve a acaparar toda la atención por haber aparecido en actitud cariñosa junto a un galán que además no es ningún desconocido. Esta vez, los dos fueron vistos en un restaurante durante una cena romántica por la ciudad de Nueva York y, por supuesto, nadie pasó desapercibido este suceso. Con este encuentro, se ha dado casi por confirmado que la estrella inicia un nuevo capítulo de su vida amorosa. Pero, ¿quién es ahora el afortunado?

La rubia ha estado muy bien acompañada de nada más y nada menos que de Colin Jost, el comediante estrella del popular show Saturday Night Live. A finales de mayo, a través de E! News, se informó que los dos llevaban una relación. Esta cita ocurrió días después de que la estrella fuera vista tomada de la mano del abogado Kevin Yorn, aunque el medio antes mencionado asegura que entre los dos no pasó absolutamente nada.

Lo cierto es que en la reunión que tuvieron Johansson y Jost en la Gran Manzana, se hizo evidente la mutua cercanía que los une. Ellos asistieron al restaurante The Huntting Inn's Palm, para celebrar, de manera casual, el cumpleaños número 35 de Jost. Tras esa cita, el portal TMZ difundió una imagen de ese momento, en el que se les mira muy atentos en la conversación, y con una actitud de complicidad que no pasó desapercibida por nadie. Por si fuera poco, el 3 de julio la pareja paseó por Ditch Plains Beach, en Montauk, Nueva York, de acuerdo con US Weekly y ellos no estaban solos, pues además los acompañaba el hermano y la cuñada de Jost.

Entre otras cosas, se dijo que antes de que Johansson se dejara ver de la mano con Yorn, ella y Jost dieron de qué hablar al aparecer besándose después de la fiesta de final de temporada de Saturday Night Live, según reporta Page Six. Estos fueron los indicios de un romance que hoy se hace evidente y que al parecer vuelve a llenar de ilusiones a la protagonista de cintas como Ghost in The Shell o Lucy.

Recientemente, Scarlett hizo oficial su separación del periodista francés Romain Dauriac, con quien mantuvo una relación de dos años y con quien tuvo una hija de nombre Rose Dorothy. Aunque desde un principio entablaron una batalla legal por la custodia de su pequeña, todo indica que las cosas entre ambos transcurren en completa calma. En abril pasado, la ex pareja reapareció y posaron juntos durante un evento en Nueva York. Ese encuentro fue por todos comentado, sobre todo por la circunstancia en la que ocurrió su inesperada reunión.

