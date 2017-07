Nietos de 'Cantinflas' anuncian que impugnarán el testamento de su papá Luego de que se leyera el documento donde Mario Moreno Ivanova nombró heredera universal a Aurora Marbez, su tercera esposa, los hijos mayores del hijo del 'Mimo de México' denunciaron una serie de irregularidades

A más de mes y medio del repentino fallecimiento de Mario Moreno Ivanova, hijo del comediante mexicano Cantinflas, sus hijos mayores, Valentina y Mario Moreno del Moral alzan la voz y anuncian que impugnarán el testamento en el que su padre nombró heredera universal a su tercera esposa, Aurora Marbez, quien estaba separada de él desde hace más de un año. Los hijos que el heredero del Mimo de México tuvo con Abril del Moral han denunciado varias irregularidades en torno a este documento en el que se cedió la fortuna y los derechos del nombre Cantinflas a la expareja sentimental de su papá.

VER GALERÍA

En entrevista para Ventaneando, los hermanos Moreno del Moral hablaron de cómo fue que, tras varias largas, Tita Marbez, accedió a abrir el testamento en el que los cuatro hijos que le sobreviven a Ivanova quedan completamente fuera de éste: “Se dio después de un mes y medio, casi, poniendo largas, diciendo no se va a dar una lectura, no se va a hacer, no estoy preparada porque el albacea estaba en Guadalajara, entonces hasta que él tuviera tiempo, entonces se me hace muy raro, que después de un mes y medio, de la noche a la mañana se pone una cita en un lugar público para dar lectura a un testamento, sin un notario, sin un nada, en un café en un centro comercial”, explicó Mario Moreno del Moral.

El mayor de los hijos de Ivanova comentó que él y sus tres hermanos están listos para impugnar este testamento, que se leyó sin la presencia de un notario: “Le pedí por favor que nos viéramos con el notario, no con un notario, con el notario que había hecho esto, el cual no es, fue en una notaría en Tlalpan. Nos cita una hora antes a Marisa y a mí, se me hace muy raro”.

VER GALERÍA

A Mario y Valentina les resulta muy sospechoso el hecho de que el documento que les presentó Tita Marbez fue expedido en Tlapan, hecho que contradice la versión de la misma Marbez, quien comentó la semana pasada a Ventaneando que el hijo de Cantinflas firmó este documento en una notaría en Interlomas: “No creo que el señor Ivanova se haya ido a Tlapan a hacer el testamento estando, como dice ella, una notaría al lado de su oficina, entonces, por qué al momento de pedirle ir con un notario, no se dice en ese mismo momento, 'ok mañana nos vemos con el notario que se hizo esto', sino que se espera más de 12 horas para contestar, mandando al albacea a decirnos que nos veíamos en otro lado totalmente diferente habiendo pasado casi un día. No nos sentamos con ningún notario, era una sala de juntas, no se presentó como notario, no se presentó como abogado, no sé quién era”, detalló Mario.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Tras escuchar la lectura del testamento, Mario aseguró que él y su hermana Marisa, solicitaron una copia del documento, algo que no sucedió porque Tita se retiró del lugar: “Marisa pidió una copia estando ahí presentes los dos, dijo que había una copia en este escritorio. Dijo el albacea y Tita que esa era la copia de la notaría que podíamos pedir una copia, salimos para pedir a alguien que nos sacara copias, en cuanto volteamos ya se habían ido. No sé si realmente hayan existido esos otros dos testamentos o, si este exista como tal, si el señor estaba en sus cinco sentidos, si estaba consciente de lo que estaba haciendo, si estaba consciente de dejar a sus cinco hijos, porque somos cinco desde el principio, fuera, o sea, poniendo a una persona externa, con la que tiene una relación de tres años, bueno dos, porque uno estuvieron separados”, finalizó.