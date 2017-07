¡Puro amor! Bárbara Mori y Sergio Mayer Mori, el dúo inseparable Madre e hijo disfrutan al máximo el tiempo juntos. Ayer, ambos presumieron su camino al gimnasio donde entrenan juntos

Su “bebé” está en casa y ella está feliz. Tras el regreso de su hijo Sergio Mayer Mori, luego de una larga temporada alejado del ojo público, en un sitio hasta ahora desconocido, Bárbara Mori es la más fascinada de tenerlo a su lado. Encantada con el hecho de que su hijo despierte todos los días en su hogar, la actriz se las ingenia para disfrutar el mayor tiempo posible a su lado.

Cuando no está con Mila, su hija de seis meses, Sergito se mantiene ocupado con su mamá. Tan cómplices como siempre, ayer, madre e hijo protagonizaron una linda foto rumbo al gimnasio, una actividad que adoran hacer en pareja: “Listos para entrenar, a darle con todo. Hermosa semana para todos”, escribió la actriz como pie de foto. Al parecer la compañía de su mamá ha motiva al joven, quien hace unos días compartió una foto presumiendo sus abs de acero, imagen que tituló: "Por primera vez me está gustando ir al gym".

En la imagen aparece Bárbara manejando, ataviada en su look más deportivo que incluyó gafas oscuras, mientras Sergito aparece con sudadera gris y su ya conocida media coleta que forma parte del look con el que regresó. En la foto los dos lucen muy divertidos haciendo evidente el buen momento por el que atraviesan.

A diferencia de la excelente relación que sostiene con su mamá, parece que el joven, de 19 años, no goza de una buena comunicación con su papá, por el momento, al menos eso fue lo que Sergio Mayer, declaró ayer a Ventaneando donde aseguró que desde su regreso no ha hablado con él: “Yo creo que saben más ustedes de él que yo, porque no lo he visto, tiene tiempo que no lo veo, entonces, no sé, creo que ya llegó a México, pero no lo he visto, no he tenido la suerte de verlo. He visto a su bebé compartimos mucho con ella, con Natália, pero a él no he tenido el gusto de verlo. No he tenido contacto con él en nada”, explicó el actor.

Y aunque Sergio Mayer hizo público el distanciamiento con su hijo mayor, lo curioso es que hace un par de semanas, sus hijas menores, Victoria y Antonia visitaron a Sergio en casa de Bárbara Mori, incluso la actriz compartió una foto del joven con las niñas y Mila. Todo parece indicar que el hecho de que Sergito y su papá no estén hablando en este momento no incluye a sus hermanitas, pues ellas continúan cerca de él y de su hija, incluso de Bárbara con quien también se llevan muy bien.