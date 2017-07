¡Sorpresa! Eugenio Derbez y su tierno reencuentro con Aitana y Alessandra en Canadá Después de un mes de no verlas, sus 'mujeres' lo visitaron en el set de 'Overboard', en Vancouver

El éxito no llega sólo, incluso, para conseguirlo también deben hacerse sacrificios que no siempre son fáciles, pero que si hay apoyo son posibles. Para muestra, la familia Derbez, que a pesar de la distancia y el trabajo se las ingenia para mantenerse unida. En plena filmación de su nueva cinta, Overboard, Eugenio Derbez recibió la mejor sorpresa en el set: la visita de Alessandra y Aitana. Después de un mes de no ver al cineasta, madre e hija hicieron sus maletas y volaron a Vancouver para protagonizar el reencuentro más tierno con el mexicano.

Emocionado al encontrarse con sus “mujeres” en el set, Eugenio no pudo contener las ganas de compartirlo con sus seguidores en Instagram, donde publicó una encantadora foto familiar con la que mostró la emoción que sintió su hija al verlo: “Después de un mes de no verlas, esta es la mejor sorpresa que tuve hoy en el set de Obverboard”, escribió el comediante como pie de foto de esta imagen en la que aparece Aitana sentada en sus hombros y abrazándolo por el cuello.

Tras llegar de sorpresa a la locación, la familia se dispuso a disfrutar de un divertido fin de semana en Vancouver, donde Eugenio aprovechó al máximo la compañía de su pequeña con quien inventó los juegos más divertidos. Y es que desde que llegó Aitana a Canadá sintió la necesidad de convertirse en una princesa y con el vestido que la princesa Bella utiliza en el clásico de Disney, La Bella y la Bestia ha querido recorrer los rincones más bellos de Vancouver.

Viendo a su hija convertida en una princesa, Eugenio no dudó en recordar aquellos tiempos en que dio vida a Burro en la cinta Shrek y se convirtió en el corcel más divertido de la niña: “La princesa y el corcel”, escribió Alessandra al lado de una foto en la que se ve a su esposo cargando en los hombros a la niña.

Después de un mes de no descansar, Alessandra y Aitana hicieron lo imposible y consiguieron que Eugenio disfrutara de un día de libre. Felices de compartir tiempo en familia los tres pasaron una jornada inolvidable que incluyó una, ya tradicional visita al parque, y una aventura de altura por las nubes de Canadá.