¿Habías escuchado a Eva Longoria cantar? Todo sea por una buena causa

Eva Longoria es una persona sumamente talentosa a la que pocas cosas le dan pena, sin embargo han sido contadas las ocasiones en las cuales la hemos escuchado entonar una canción y esto no es casualidad pues resulta que no es la mejor cantante aunque cuando lo hace, le echa muchas ganas a su interpretación. La última vez que la vimos con un micrófono fue durante la fiesta de Navidad en la Casa Blanca en donde cantó junto a Barack y Michelle Obama un villancico navideño. En esa ocasión se podía notar que ella huía del micrófono, pero pocos se pueden negar a la atención del Presidente de los Estados Unidos, así que no tuvo más opción que entonar la canción.

VER GALERÍA

La protagonista de Desperate Housewives compartió un video en su cuenta de Instagram en donde sale apenas con un poco de maquillaje, el pelo amarrado en una colita de caballo y una playera blanca rapeando con un gran ritmo. La estadounidense estaba interpretando una canción del musical Hamilton, haciéndolo con gran gracia y estilo para apoyar una noble causa de la que ella siempre ha sido partidiaria debido a sus raíces hispanas.

Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 6:31 PDT

Esto es parte de una campaña que está haciendo Lin-Manuel Miranda, el escritor y productor de la obra, para recaudar fondos para una organización en pro de los inmigrantes y refugiados y a quien Eva ha mostrado una gran admiración. Sus seguidores le mostraron su apoyo dándole like al video y animándola con comentarios positivos. La actriz de 42 años, después retó a su gran amigo Ricky Martin para que él también haga un video con su canción favorita.

La esposa de Pepe Bastón grabó este video en su día de descanso mientras se encuentra en Canadá grabando la cinta Overboard al lado de Eugenio Derbez y de Anna Faris con quienes siempre presume que pasa momentos muy divertidos. En su día libre, la estadounidense también paseó por la ciudad de Vancouver, la cual describe como una ciudad muy bonita, buscando su lugar favorito de sushi, el cual para su desgracia estaba cerrado.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eva Longoria acompaña a Barack Obama en sus últimas Navidades en la Casa Blanca

Eva Longoria y Pepe Bastón, de romance hasta a la hora de hacer compras

Compartiendo con sus seguidores toda su odisea en busca de algo para comer, la esposa del empresario mexicano, entonces fue a disfrutar de un delicioso Ramen, de los cuales está llena esa ciudad y después pasó por una crepa de Nutella y plátano como lo dejó ver en su historia de Instagram. Aunque a Eva le encanta disfrutar de la comida, lo cierto es que presume una figura envidiable. A principios de esta semana, Longoria compartió con sus seguidores en redes sociales una foto en la cual sale sentada en un traje de baño blanco presumiendo su cuerpo en forma y luciendo espectacular.

VER GALERÍA