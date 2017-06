¿Se parecen? Santino, el hijo de Pato y Grettell, quiere interpretar a Luis Miguel en su serie El niño realizó ya dos pruebas y se perfila como candidato para interpretar al 'Sol' en su época de infancia; sin embargo, todavía nada está decidido

Ha nacido una estrella. Desde que tuvo edad para hablar, Santino, el hijo de Pato Borghetti y Grettell Valdez, supo que su lugar estaba frente a las cámaras. Luego de años robándoles protagonismo a sus papás durante sus apariciones en las alfombras rojas, donde su simpatía encantó a la prensa, llega su oportunidad más esperada. Según contó su papá en el programa Venga la Alegría, el niño de 8 años, se vio atraído por la convocatoria de MGM y Gato Grande lanzaron para encontrar al menor que interpretará a Luis Miguel, en su época de infancia, en la serie autobiográfica del cantante.

Luego de que Pato Borghetti enterneciera a sus más de 200 mil seguidores en Instagram con un video de su hija Gia cantando el éxito de El Sol, No me puedes dejar así, fue el presentador quien reveló porqué la bebé se sabe esta canción: “Lo que nadie sabe es porqué ella se enamoró de esta canción y se los voy a decir en este momento. Santino, mi hijo, hizo audiciones para la serie de Luis Miguel y tengo un video de él ensayando para su audición con esta canción, entonces, Gia de ver a su hermano cantarla, se la aprendió y está todo el día ‘no, no, no no…’, comentó hace unos días Borghetti en Venga la Alegría donde presentó el video con el que su hijo ensayó para su casting.

En el clip aparece Santino luciendo un saco rojo, muy parecido al que utilizaba Luis Miguel en sus inicios. Para su audición, el hijo de Grettell trató de copiar el comportamiento solemne con el que Luismi solía presentarse en su época de infancia. Con miradas y gestos muy controlados, Santino hizo su mejor interpretación de El Sol.

Tras hacer pública la participación de su primogénito en este casting multitudinario, recientemente, Pato informó que Santino ya fue llamado nuevamente por la producción de la serie, quien aunque está buscando niños más grandes se volvieron a interesar en su hijo: “Ya hizo casting, hizo casting para la serie de Luis Miguel, ahorita le volvieron a hablar, vamos a ver, no sé si se quede porque según entendí, él tiene ocho años todavía y quieren un niño un poco más grande como de 13 ó 14, entonces está medio complicado”, declaró hace unos días Borghetti al sitio Notisistema.com.

Mientras espera la resolución por parte de la producción, Santino sigue trabajando para lograr su sueño y, el pasado fin de semana, subió al escenario del show musical Myst, donde de la mano de su papá, deleitó al público con su voz. Al terminar su debut sobre el escenario, el niño habló en entrevista para Venga la Alegría donde reveló cuál es el acuerdo al que llegó con sus papás para poder compaginar el canto con sus actividades diarias: “¡Genial! Me encanta robarle el micrófono a mi papá (…) El trato es que, pueda hacer todo esto: cantar, películas –ya me quedé en una- de todo, pero la única regla es portarme bien para hacer todo eso… ah sí y no descuidar la escuela, ni nada”, explicó el niño.

