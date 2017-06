Ben Affleck y Jennifer Garner, divorciados pero ¿juntos de vacaciones?

No cabe duda que entre Ben Affleck y Jennifer Garner existe una relación inquebrantable, aunque ahora sólo sea amistosa. Luego de compartir varios años como marido y mujer, decidieron separarse llevando sus diferencias personales a último término. Ambos han hecho pública la perpetua cordialidad que los une, por esa razón es común verlos de paseo en un día cotidiano, aunque a veces decidan romper un poco con la monotonía. Esta vez la ex pareja fue captada relajándose en un destino paradisiaco, las Bahamas, lugar en el que se ha dicho la pasaron de maravilla.

Para hacer de esta escapada una de las mejores, se dice que Jennifer no perdió ningún detalle de la logística. De acuerdo con US Weekly, la actriz cumplió con un compromiso de trabajo en el resort Atlantis Paradise Island, en donde ofreció una conferencia frente a 160 ejecutivos de una compañía de software. Por supuesto, no pudo desaprovechar la oportunidad para llevar con ella a toda la familia, pidiendo como requisito a los organizadores un avión privado de ida y vuelta, dos suites adjuntas y una adicional para cinco días.

Para hacer de estas vacaciones algo muy especial, Jennifer viajó con sus tres hijos: Violeta, Seraphina y Samuel, además de su ex, Ben Affleck, con quien apenas oficializó su divorcio en abril pasado, tras dos años de haber anunciado su separación. Se ha comentado que ambos han trabajado de mutuo acuerdo para hacer de este instante algo que no rompa con la armonía familiar, sobre todo por el bienestar de los pequeños, que aman ver a sus papás reunidos.

Todo indica que esta escapada fue una linda experiencia para ellos. Una fuente cercana habló para la publicación antes citada, y dio detalles del sentir de la actriz frente a esta circunstancia. “Jen siente que esto beneficia mucho a sus hijos, tener a su padre cerca”. El informante también señaló que aunque ellos se lleven de maravilla, no hay posibilidad de otra oportunidad mutua en el terreno sentimental.

A principios de junio, Jennifer alzó la voz luego de que una publicación abordara el tema de su separación. Ella dejó claro que no había dado ningún tipo de entrevista a ese medio y fue puntual con sus declaraciones. “Mientras estamos aquí, por lo que importa: tengo tres niños maravillosos y mi familia está completa. Tengan un bonito día”, señaló la también productora, al referirse de manera directa al rumor que en ocasiones ha circulado sobre un supuesto embarazo. Por ahora, ella no desea tener más hijos.

