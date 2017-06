María Levy, ¿de vuelta a la soltería? Los jóvenes ya no se siguen en Instagram y, desde enero pasado, no hay rastro de su relación en redes sociales

Tan discreta como se ha mantenido todos estos años, María Levy, la hija de la fallecida Mariana Levy y Ariel López Padilla muestra señales de soltería en sus redes sociales. Tras un intenso noviazgo con el joven Diego Carrión, con quien incluso se fue a vivir tras cumplir la mayoría de edad, la joven de 21 años parece haber puesto punto final a su relación de más de tres años de amor.

En tiempos de Instagram las reglas no escritas son las que mandan y en este caso hay una señal que simplemente no podemos ignorar: Diego y María ya no se siguen. Además de este pequeño detalle también salta a la vista el hecho que desde enero pasado Diego no comparte fotos con la nieta de Talina Fernández; mientras que desde febrero de 2016, María no tiene rastro de él en su cuenta.

Luego de ser inseparables y protagonistas de las fotos más románticas en las cuentas de Instagram de cada uno, en las últimas semanas, la joven pareja ha decidido no compartir más fotos juntos y, no sólo eso, disfrutan cada quien con sus amigos.

Mientras Diego disfruta de unos días en Tulum con un grupo de amigos, entre ellos, dos atractivas rubias con las que ha posado en varias fotos; María pasa unos días con unas amigas unos días en la playa, aunque no ha especificado dónde está, es un hecho que no está en el mismo sitio que su supuesto ex.

A principios de mayo, su papá, Ariel López Padilla concedió una entrevista a Ventaneando donde dejó entrever que María se había distanciado de él debido a la crisis de pareja que vivía con Diego, de quien estaba planeando separarse: “María me tiene desterrado de su vida por el momento. Ya volverá. Yo creo que hay que respetar las decisiones de vida, son procesos normales, yo creo que ella ya sabe su casa donde está, sus hermanos, su familia y es bienvenida siempre. Hay que respetar también los duelos, ella está haciendo su vida, que si se separa, no se separa, pues uno como papá lo único que tiene que hacer es respetarlo”, explicó el actor de Nada Personal.