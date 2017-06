¡Los míos, los tuyos, los nuestros! La salida más numerosa de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina Los actores y sus hijos acapararon miradas durante un paseo, en el que por más que quisieron pasar desapercibido, no pudieron

Por más que quieran viajar ligeros, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina lo ven imposible. Y es que no es necesario salir de la ciudad para hacer toda una travesía y no, no es por falta de organización, sino por el número de miembros que conforman su familia. Vaya que Mayrín y Eduardo sí que son los protagonistas de la vida real del clásico, Los míos, los tuyos y los nuestros.

Lo que pintaba para ser una salida discreta, se convirtió en toda una aventura para la tropa Santamarina-Villanueva, que por más que lo intenta, no pude pasar desapercibida. Hace unas semanas, Eduardo, Mayrín, el hijo de ella, Sebastián; los hijos de él, Eduardo y Roberto, y Julia, la hija de ambos, salieron a la ciudad para dar un pequeño paseo que se convirtió en toda una sesión de fotos para los paparazzis que los encontraron.

Aunque la gran ausente en este paseo fue Romina, quien en esos días continuaba en Canadá estudiando, la familia invitó a más miembros para no sentirse sola. Tan simpático como suele ser, al darse cuenta de que eran fotografiados, Eduardo animó a todos a voltear y a saludar a la cámara.

El hecho de ser padres de cinco jóvenes podría parecer tarea fácil, pero la verdad es que Mayrín y Eduardo lo logran gracias a la dinámica que han implementado desde el inicio de su relación. En 2016, la actriz ofreció una entrevista para El Gordo y la Flaca, donde reveló cómo le hacen para mantener el equilibrio en casa: “Siempre que nos sentamos a comer están prohibidos los aparatos electrónicos porque es la única forma en la que puedes comunicarte, o sea, no tiene opción, pero ni para nosotros (ella y Eduardo) porque también es muy fácil decir ‘no, no pueden’ y nosotros sí, entonces en la comida, no, ni lo pongas en la mesa porque no se puede, ni los juguetitos, ni la chiquita, en la mesa no se ponen, los juguetes van a afuera y a platicar”, explicó.

También comentó que cuando se trata de asuntos de los hijos que nos son de los dos, respetan mucho la decisión de sus exparejas: “No nos metemos, por ejemplo en la educación, si es Romina y Sebastián, lo que decida Jorge es lo que es, igual que cuando es de Roberto y Eduardo, lo que decida Itatí y Eduardo, es lo que es, me pueden pedir una opinión, pero eso no quiere decir que yo voy a invadir o me voy a meter en eso, porque es algo que no me corresponde”.

Pero si se trata de cuestiones en su hogar, tanto ella como él tiene la misma autoridad: “Si es algo, que es una falta de respeto, dentro de la casa, las reglas las ponemos Eduardo y yo, pero si es algo que es fuera y es de la educación de Romina y Sebastián, ahí sí. Pero la casa tiene su reglas y las ponemos Eduardo y yo”.