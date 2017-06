Ashton Kutcher revela cómo fue su primer beso con Mila Kunis cuando ella tenía 14 años

Ashton Kutcher y Mila Kunis viven una de las historias de amor más lindas de Hollywood. Han formado una familia, son inseparables y compaginan perfectamente la paternidad con sus carreras profesionales. Detrás de todo eso, hay algo que hace posible la buena relación: la química que existe entre los dos. Y aunque hace varios años,-antes de iniciar su romance-, tuvieron la oportunidad de darse su primer beso, aquello no fue por atracción física, sólo se trató de un asunto de trabajo que resultó al final un poco extraño. Él lo explicó dando detalle de este memorable instante.

Para Kutcher, la anécdota del primer beso con Mila es muy especial, sobre todo porque ambos eran adolescentes. “Yo tenía 19 años y ella 14. Sí, le hice la tarea de química. Creo que yo fui su primer beso, en la serie…”, dijo el actor en el show radiofónico de Howard Stern, refiriéndose al momento en que ambos eran parte del elenco de la serie televisiva That ’70 Show. “¡Conmemoramos que tuvimos nuestro primer beso en un programa de televisión!”, señaló Kutcher, quien hoy recuerda con simpatía esa anécdota que por un tiempo lo llevó a preguntarse algunas cosas.

Para ahondar más en este tema, el también productor reveló lo que sintió después de besar a Mila. “Fue muy extraño. Yo me preguntaba, ¿esto no es ilegal?... Fue muy incómodo porque tenía 19 años. Ella tenía 14. Era como mi hermanita, quería asegurarme de que todo estuviera bien”, dijo. Por aquellos años, él no tenía ninguna atracción física hacia ella, y aunque Mila ha asegurado que aquello era recíproco, él dio su propia versión, la cual contradice a lo dicho por su hoy esposa hace unos meses. “¡Ella miente! Tenía un diario o algo así, un diario desde que era niña en donde ella escribía, ‘oh, este chico es cool’. ¡Ella pensaba que yo era cool!”, afirmó el actor.

En su momento, Mila habló para People de ese instante, que vivió cuando tuvo que besar a Ashton. “Yo pensaba, ‘oh, él es tan lindo, ¡es el modelo de Calvin Klein! Después, dije, ‘¿lo tengo qué besar?’ Estaba muy nerviosa e incómoda. Tenía una especie de crush por él”.

Lo cierto es que tiempo después los dos formalizaron su romance. Su relación es de las más sólidas de Hollywood, y ambos disfrutan felices el día a día en compañía de sus adorados hijos: Dimitri y Wyatt. Apenas en marzo pasado, Kutcher recibió el galardón Robert D. Ray Pillar of Character Award, en donde ofreció un emotivo discurso en el que no olvidó dar mención especial a su familia. “Porque la vida no te pasa a ti, sino que existe para ti. Y mientras tengas amor, bondad y optimismo y quieras buscar algo más grande en tu corazón, eres afortunado. Así que este premio es para ti. Es para mi familia, para mis padres y para mi esposa, que patea mi trasero a diario…", dijo.

