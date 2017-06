La espectacular Fernanda Castillo en su ‘look’ más sexy La actriz dejó sin aliento a la prensa que se dio cita en el estreno de la quinta temporada de 'El señor de los cielos'

Mónica Robles está de vuelta y esta vez más sensual que nunca. Vestida para brillar, anoche, Fernanda Castillo se convirtió en la estrella más fotografiada de la alfombra roja del estreno de la quinta temporada del Señor de los Cielos. Dando clases de sensualidad, la novia de Erik Hayser robó suspiros con un diminuto vestido plateado con el que dejó claro porqué es una fanática del ejercicio.

Para presentar la última temporada de su trabajo como Mónica Robles, Fernanda quiso dejar sin aliento a la prensa. A través de su cuenta de Instagram, la actriz agradeció a su equipo de trabajo quienes hicieron que se convirtiera en la más bella de la red carpet. Aunque no reveló por quien estaba firmado su vestido, sí dio a conocer que los accesorios que llevó son de la reconocida diseñadora de joyas, Elena Jiménez. Para complementar el encantador vestido, Fernanda eligió unos zapatos de Giuseppe Zanotti para darle altura a su look.

Con este atuendo, Fernanda dejó al descubierto su bien delineada figura que ha logrado luego de una temporada muy concentrada en sus sesiones de ejercicio. En abril pasado, la actriz anunció que había comenzado un fuerte entrenamiento físico con duración de 8 semanas, en las cuales, además de un estricto régimen alimenticio, Fernanda realizó una serie de extenuantes series de movimientos físicos.

Hace un par de semanas, luego de que sus seguidores comenzaran a notar el cambio en su anatomía, la actriz quiso compartir con ellos su “secreto” para verse así de bien: “Para toda la gente que me pregunta como mantengo mi cuerpo: voluntad. Hoy se cumplen cuatro semanas de haber empezado este reto 8wMex y no puedo estar más contenta. No sólo he perdido grasa, también me siento más fuerte. ¡Vamos por más!”, escribió al lado de una imagen en la que presumió los resultados.

Además de hacerlo por salud, Fernanda trata de mantenerse en forma por exigencia del guion, la que para interpretar a Mónica Robles tuvo que reducir varias tallas: “Bajé de peso 10 kilos para hacer el personaje de Mónica Robles y eso ha atraído muchas cosas como empoderarme, yo no soy otra persona, creo que la gente me ve más”, declaró la actriz, en septiembre de 2016, a la agencia JDS.