Bárbara Mori y el poderoso mensaje con el que da la bienvenida a su hijo Ante el regreso de Sergito, la actriz le dedicó un lindo texto con el que describe un poco el momento por el que atraviesa el joven

Dando clases de discreción y apoyo incondicional, a su manera, Bábarba Mori le da la bienvenida a su hijo Sergito, quien desde hace unos meses había estado alejado del ojo público, hasta el momento en un sitio desconocido. Mientras Nátalia Subtil y Sergio Mayer, papá, hicieron frente a los cuestionamientos de la prensa todo este tiempo -de ahí que circulara la versión de que esta en un retiro espiritual-, la actriz guardó un riguroso silencio que ha querido romper ahora que el joven está en casa.

Siempre positiva y viendo al futuro, Bárbara compartió en su cuenta de Instagram un poderoso mensaje con el que describe el momento por el que atraviesa su hijo. Al lado de una foto de Sergito, con su hija Mila en brazos, y rodeado de sus hermanitas, Victoria y Antonia, la protagonista de Treintona, soltera y fantástica escribió: “La vida ocurre. Experiencias van y vienen, siempre con una enseñanza. Todo cambia. Y cuando menos te das cuenta el amor florece, se manifiesta. Y la vida, si te dejas, te transforma”.

Dicen que una imagen dice más que mil palabras y, si solo analizamos la foto, vaya que Sergito se ve transformado, pues ya no es aquel joven que fue sorprendido por la paternidad. Sonriente e inseparable de su hija, el hijo de la actriz demuestra, después de un tiempo de asimilar su nueva vida, madurez.

Desde su regreso, Sergito se ha cobijado en su familia y, no sólo en la muy particular que ha formado con su ex, Natália Subtil, el joven se ha mantenido rodeado por su círculo más allegado, conformado por su mamá, su papá y sus hermanas, quienes ayer lo visitaron en casa de Bárbara para pasar una tarde de diversión.

Sergio, Natália, Victoria y Antonia acudieron a un centro de diversiones infantil en el que entre maquinitas y mucho amor le dieron la bienvenida a su hermano mayor. De regreso en casa, Bárbara logró captar este mágico momento con el que deja claro que ante el regreso de Sergio, la familia ha cerrado filas y le ha demostrado su amor incondicional.

La semana pasada, días antes de su reaparición, un medio de circulación nacional aseguró que Sergito no se encontraba en un retiro espiritual, como lo aseguró Sergio Mayer, se dijo que todo este tiempo el joven había estado internado en un centro de rehabilitación. Ante esta información, ni Sergio ni su familia ha querido decir nada, en su lugar se han encargado de publicar en sus redes sociales fotos donde hacen evidente que todo en la vida del joven marcha bien.