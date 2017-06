Jacky Bracamontes y Martín Fuentes se reúnen con su 'Cupido', Maky Soler Las amigas disfrutaron de un desayuno en Miami donde recordaron viejos tiempos, cómo el momento en el que la esposa de Juan Soler vio en el piloto al mejor prospecto para su amiga

Si hay alguien en el medio del espectáculo con el “ojo” tan delicado para juntar parejas como Cupido esa es Maky Soler. Convertida en la celestina más famosa de sus amigos, la actriz y su esposo, Juan Soler se reunieron con una de sus parejas consentidas y que, por supuesto ella presentó: Martín Fuentes y Jacky Bracamontes. Ni la distancia ni los años han mermado la amistad de Maky y los Fuentes-Bracamontes, de ahí que cada que el matrimonio viaja a Miami tiene que hacer un espacio en su agenda para reunirse con la argentina.

La agenda laboral del piloto llevó a la familia a Florida, donde por supuesto aprovecharon para ver a Maky y Juan con quienes compartieron un café, un desayuno y una buena platica. A través de su cuenta de Instagram, la rubia escribió: “Desayunito con mis amigos que adoramos Jacky y Martín”, escribió como título de una imagen en los que aparecen los cuatro en su look más casuales disfrutando de un rato juntos.

Y cómo no va adorar Maky a esta pareja es su gran creación, o al menos, fue ella quien vio en Martín al candidato perfecto para su amiga. Hace unas semanas, Jacky concedió una entrevista al programa Suelta la Sopa donde dio detalles de cómo conoció a su esposo y del papel clave que jugó su amiga: “Tuve la fortuna de que Maky, mi adorada Maky pensara en Martín. Un día estábamos desayunando y me dijo ‘ya sé a quién te voy a presentar, ¿conoces a Martín Fuentes?’, yo le dije ‘no, no lo conozco’, ‘ pues te lo voy a presentar”, explicó.

Confiando ciegamente en el buen gusto de la argentina, Jacky accedió a una cita, en la que también asistió la esposa de Juan Soler, asegura que lo de ella y Martín fue amor a primera vista: “Lo vi y me encantó. Físicamente me encantó, lo vi, iba yo caminando con Maky y dije ‘sí’, o sea, de que me gusta sí. Aunque lo que sí te digo es que Martín andaba en otra onda (muy rumbero) y yo le dije ‘es que yo eso no’, entonces él me dijo, ‘ok, yo le freno pero tú acelérale tantito’, porque yo nunca he sido fiestera soy muy tranquila. Dicen que polos opuestos se atraen y esté si fue el caso, somos totalmente opuestos”.

Aunque tienen personalidades distintas, Jacky asegura que han logrado hacer una familia porque ambos están comprometidos con ella y con el amor que se tienen: “Él es muy de adrenalina, muy aventado, hace locuras y yo soy, en mi casa tranquila. Aventarme del paracaídas, me he aventado dos veces por su culpa, pero no lo quiero volver a hacer. Pero él por mi le ha frenado, gracias a Dios, imagínate”, explicó.

Pero Maky no sólo tiene en su haber esta parejita, la argentina también es “responsable” del amor de Ludwika Paleta y Emiliano Salinas a quienes presentó en una cita a ciegas. Esa también es otra historia de éxito, pues no sólo se casaron en 2013, hace unos días se convirtieron en papás de unos mellizos a los que llamaron Bárbara y Sebastián.