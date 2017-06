¿Cuál infidelidad? Mark Tacher y su novia, más enamorados que nunca Haciendo caso omiso a los señalamientos de la prensa, el actor demuestra que para él no hay más amor que el que comparte con Cynthia Alesco

Destapó su romance con la actriz Cynthia Alesco hace unas semanas y los primeros rumores en torno a su relación ya surgieron. Haciendo oídos sordos a lo que se dice de él, en algunos medios, donde hace unos días se aseguró que la pareja atravesaba por su primera crisis por una supuesta infidelidad por parte de él, Mark Tacher y su novia continúan con paso firme escribiendo los primeros capítulos de su historia de amor.

En medio de las especulaciones, los actores siguen viviendo el sueño y derramando miel a través de sus redes sociales. Hace apenas un par de días, Mark le dedicó un lindo mensaje a la dueña de su corazón, el texto estuvo acompañado de una romántica foto de ellos besándose: “Por lo excepcional que eres como mujer. Por la alegría que compartes con el mundo. Por ser única y dar siempre lo mejor de tí. Por regalarme tanto amor desinteresadamente. Porque eres tú y siempre estaremos juntos. Te amo mi bonita”, escribió como pie de foto.

La semana pasada el actor fue abordado sobre los rumores que lo señalaban como el responsable de salir con tres chicas a la vez. Tan risueño como siempre, habló claro y desmintió esta información: “Yo de verdad no leo esas revistas. No me interesa, entonces no participo, no estoy dentro de ese inconsciente colectivo, te juro que no me quita, ni me da, o sea, estoy tranquilo. Estoy con Cynthia, estamos muy felices, llevamos poquito tiempo, pero muy bien acoplado”, comentó para a Ventaneando el actor.

Sobre la mujer que se señaló como la tercera en discordia, Karla Buenfil, el actor aseguró que es una amiga de hace muchos años, pero hasta ahí: “No, hombre, Karla es una muy buena amiga mía, sí lo es, pero nada que ver con cortejar. Es una amiga mía desde hace muchos años, de cuando yo estaba en la primer temporada de La Voz, fíjate, ya pasaron sus épocas”.

Por último, Mark habló de lo importante que es para él la fidelidad y cómo está convencido de que elegir a una compañera en la vida te da fortaleza: “La gente debe serlo, debe tratar de comprometerse con algo. Digo, yo una vez escuché a alguien decir, ‘no para ser hombre uno debe de tener muchas mujeres, sino tener una sola feliz, ¿no? Yo sí creo en la fidelidad, sí creo en la lealtad, si creo que en pareja uno se hace más fuerte”, finalizó.