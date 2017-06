A la 'modern family': Adal Ramones y la mamá de sus hijos, de vacaciones El conductor y su exesposa viajaron a Canadá para la graduación de su hija Paola, aprovechando el viaje han querido pasar unos días de diversión como en los viejos tiempos

Dando cátedra de cordialidad, respeto y amor por sus hijos, Adal Ramones y su exesposa, Gabriela Valencia protagonizaron una divertida aventura en las alturas al lado de sus hijos, Paola y Diego. El pasado jueves, la familia hizo sus maletas y viajó a Canadá para reunirse con la primogénita de la pareja, quien el pasado viernes concluyó sus estudios de preparatoria en aquel país, aprovechando su estancia allá, los Ramones quisieron recordar viejos tiempos y decidieron comenzar unas divertidas vacaciones en aquel destino.

Una publicación compartida de Adal Ramones (@adalramones) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 7:52 PDT

A través de su cuenta de Instagram, el actor, conductor y comediante compartió el divertido vuelo que disfrutó al lado de su ex y sus dos hijos. Según escribió Ramones, esta aventura se realizó en su honor, para festejar el día del padre sobrevolando las cataratas del Niagara. “Celebrando el Father’s Day en compañía de mis hijos y su mamá”, escribió

En el clip aparece Gaby Valencia -con quien se separó en 2013 tras 15 años de matrimonio y con quien acaba de firmar los papeles del divorcio- muy sonriente en la parte delantera del helicóptero donde disfrutaron de esta aventura por las nubes de Canadá. En el clip también aparecen Diego y Paola, la recién graduada y quien fue la principal responsable de esta inolvidable reunión familiar.

VER GALERÍA

Hace apenas unos días, Adal abrió su corazón y en su entrevista más sincera habló para Ventanenado de lo que ha significado para él no vivir con sus hijos: “Me duele bastante saber que me levanto todos los días y no están mis hijos, que Paola corría a mi cama y saltaba a besarme en las mañanas y Diegito, tiene cuatro años, va a cumplir cinco y no vivo en la casa desde que Diego cumplió dos años, entonces es muy fuerte porque cuando crezca Diego va a decir ‘mi papá vivió aquí en la casa dos años, cuando yo estaba niño, no recuerdo’. Es muy fuerte para el papá separado”.

Aunque es un tema muy sensible para él e incluso derramó algunas lágrimas frente a las cámaras, entiende que el hecho de que sus hijos vivan con su mamá es lo mejor: “Yo entiendo porque la mamá se debe quedar con los hijos, porque una mamá puede ser padre y madre y los papás, apenas sabemos ser papás, nunca podríamos hacer las cosas de las mamás, por eso me quito el sombrero con las mamás, pero duele, los papás lloramos mucho también”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Adal disfruta de estas vacaciones familiares antes de darse el “sí, acepto” con su novia Karla de la Mora, con quien se casará el próximo 5 de agosto en el estado de Puebla. El conductor y la joven, 22 años menor que él se comprometieron hace un par de semanas cuando él la sorprendió con un anillo de compromiso en el Aeropuerto de la Ciudad de México minutos antes de que ella viajará con sus amigas a su despedida de soltera.