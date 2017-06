Sergio Mayer Mori y el encantador reencuentro con su hija Mila En medio de la polémica que desató el rumor de que estaba en rehabilitación, el hijo de Bárbara Mori reapareció en las redes sociales al lado de su hija con quien celebró su primer Día del Padre

Era cuestión de tiempo para que las cosas tomaran su cauce y Sergio Mayer Mori comenzara a disfrutar de su papel como padre. Después de una temporada alejado de su bebé, por motivos, hasta ahora desconocidos, el joven de 19 años regresa a casa con el único objetivo de reencontrarse con quien se ha convertido en la mujer de su vida: su hija Mila.

Con nuevos bríos y nuevo look, Sergito celebró por primera ocasión el Día del Padre y, por supuesto, lo hizo al lado de su pequeña, quien hace apenas unos días pronunció su primera palabra y fue, nada más y nada menos, que “papá”. Luego de que el pasado viernes, el joven reapareciera en las redes sociales al lado de unas amigas, este domingo, lo hizo también, pero en la cuenta de su ex, Natália Subtil, quien se encargó de compartir los mejores momentos del festejo que le prepararon para celebrar su día.

Con Mila todo el tiempo en los brazos, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer trató de disfrutar al máximo de su bebé y, de alguna manera, reponer el tiempo perdido. Aunque Mila todavía es muy pequeña para entender por qué su papá se ausentó un tiempo, ella se limitó a disfrutar del amor de Sergito, quien no paró de besarla, abrazarla y sorprenderse con cada una de sus gracias.

Pero Natália Subtil no fue la única que celebró este reencuentro, la orgullosa abuela de Mila, Bárbara Mori también estuvo presente en este momento tan especial que compartió en su cuenta de Instagram. “Muy hermosos días”, fue él pie de foto que la actriz eligió para compartir la imagen que refleja la esencia de la relación de su hijo con su nieta. En la imagen, aparece Mila sentada en la cama lanzando una de sus pícaras sonrisas al lente de su abuela, mientras, su papá aparece recostado mirando enamorado a su hija.

Días antes de su reaparición, un medio de circulación nacional aseguró que el joven no se encontraba en un retiro espiritual, como lo había asegurado su papá, Sergio Mayer, se dijo que todo este tiempo, Sergito había estado internado en una clínica de rehabilitación, información que parece no afectar al joven y que al parecer no está dispuesto a desmentir ni confirmar, en su lugar, continúa su vida sin importar el qué dirán. “Pueden decir lo que quieran, no importa. No me importa en absoluto. ¿Adivinen quién está de vuelta?”, escribió Sergio, en inglés, hace un par de día en su cuenta de Instagram como título de una foto con la que reactivó su actividad en esta red social.