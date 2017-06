Adamari Lopez frente a las críticas: 'Lo que algunos no entienden es que estoy feliz con mi vida'

Orgullosa de sí misma, Adamari López volvió a tomar la palabra, esta vez para ahondar en el tema de aquella fotografía por la que recibió varios comentarios haciendo referencia a su peso. Frente a esa circunstancia, ella sabe perfectamente que lo único importante es el valor que tiene como ser humano, como mujer y madre de familia. No hay nada que le impida disfrutar de este momento, en el que vive rodeada de amor, años después de haber luchado y librado con éxito una batalla contra el cáncer. Hace unos días, la actriz mostró una foto de ella junto a su esposo Toni Costa en la playa, los dos posando en bikini sobre la arena, y luego de eso varias personas reaccionaron.

VER GALERÍA

Aunque hace unos días se refirió al tema de la fotografía en una breve entrevista, esta vez fue más allá con sus declaraciones. A través de una serie de reflexiones, demostró que ante todo, la calidad humana va primero que cualquier cosa. “Pienso que cuando la gente critica, se critican más a sí mismos. No lo tomo personal. Seguramente, los individuos que critican tan brutalmente tienen un vacío en sus vidas, lo que se refleja en tratar de destruir y denigrar a otros, cuando, en verdad, es un reflejo de lo que tienen en el corazón”, dijo en un correo electrónico que hizo llegar al show televisivo Today.

No ha sido fácil conseguir la estabilidad. Después de todo, se mantiene firme frente a la vida tomando de las experiencias complejas de su pasado las mejores lecciones: su lucha contra el cáncer y la desilusión amorosa que vivió al separarse del cantante Luis Fonsi. Hoy, la historia se escribe de otra manera y por eso está dispuesta a dejarlo claro ante todo el mundo. “Lo que algunos no entienden es que estoy feliz con mi vida y las cosas que he logrado como mujer, como una profesional y ahora como mamá…”, señaló en ese mensaje que compartió con el medio antes citado.

VER GALERÍA

Sin embargo, hay un rasgo del que Adamari nunca se aparta, el de hablar con honestidad acerca de lo que ocurre con su cuerpo. Desde aquella batalla en la que apostó todo por su salud, algunas cosas pasaron: su cuerpo se transformó. “Después de enfrentar al cáncer he pasado por varios cambios físicos. Mi cuerpo ha cambiado, pasé de ser talla 0-2 a talla 6 y mi peso ha ido de arriba abajo desde entonces. Durante mi embarazo gané más peso y no me he comprometido a perderlo todavía. Soy consciente de que me gustaría perder peso por mi salud, pero no para satisfacer a los otros”, aseguró.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lo único que deviene de todo esto ha sido una gran lección para Adamari, quien quiere compartir estas palabras con otras mujeres para que se sientan orgullosas de lo que son. “Les diría (a las jóvenes) que no se dejen llevar por comentarios de personas que no conocen sus circunstancias. Nunca se sientan avergonzadas de quiénes son. El tamaño y la forma de tu cuerpo no te define como persona, no determina quién eres o qué puedes contribuir al mundo…”. Del mismo modo, aconsejó a todos responder a los que critican con amor.

VER GALERÍA