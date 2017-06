¡No, no y no! Angélica Vale y su teoría de por qué su hija no habla español La actriz aseguró que aunque la niña entiende perfectamente la lengua se rehúsa a hablarla con ella

Fue bautizada en la Catedral Metropolitana y, desde el día que llegó a este mundo, su mamá, Angélica Vale ha procurado inculcarle nuestra cultura, pero no, la niña no se siente atraída por nuestro idioma. Aunque la actriz ha intentado por todos los medios que su primogénita comience a comunicarse en español, la niña simplemente prefiere dirigirse a ella en inglés, algo que ya hasta toma con mucho humor La Vale, quien asegura, la niña lo hace para hacerla enojar.

Angélica tiene la teoría de que Angeliquita no quiere hablar español, sólo para molestarla y ¡tiene pruebas! Aunque con ella no quiere decir nada, asegura que ha escuchado cómo la niña le habla a su niñera, quien no habla inglés: “Pero sí me entiende todo en español y bien que sí lo habla con la nana, porque ella no habla inglés y la oigo hablando español y digo ‘¡ah condenada, es conmigo!’”, agregó.

Es tanta la intención de que la niña hable español que Angélica incluso ya consultó a un médico, quien le explicó que es común que los niños con dos lenguas en casa se inclinen por una, cuando son todavía muy pequeños: “El doctor me dijo que es normal, que ellos siempre escogen un idioma, y que ya cuando en su cabeza entienden que son varios idiomas los que pueden hablar entonces ya empiezan a hablar los dos. Porque está chiquita y es normal que haya escogido un solo idioma”, dijo la artista durante una conferencia.

La Vale también siente que es un tipo de rebeldía por su hija, quien hace unos días celebró su cumpleaños número 5 con una fiesta de princesas. Convertida en Jazmin, de Aladino, la primogénita de la actriz mostró su simpatía al bailar Thriller, al más estilo de Michael Jackson, al lado de un imitador que amenizó su divertido festejo.