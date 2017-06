¡Enamorada y feliz! Cameron Diaz cuenta porque puso una pausa a su carrera

Después de tener una de las carreras más exitosas de Hollywood Cameron Díaz desaparecio sin dar ningun anuncio al respecto y darse una pausa en su trabajo. La actriz abrió su corazón para revelar el motivo por el cual se alejó de los reflectores un par de años después de hacer el popular musical llamado Annie en el 2014, esto durante el evento de Gwyneth Paltrow, Goop Wellness Summit en donde fue panelista junto con Nicole Richie y Miranda Kerr. Ahí varios de los asistentes se acercaron a ella para hacerle algunas preguntas, entre las cuales la más popular fue acerca de su ausencia en el medio.

Guapísima como siempre, haciendo parecer que los años no han pasado a través de ella, Cameron estaba vestida con un par de jeans de campana ancha y una blusa blanca holgada. Manteniendo un maquillaje muy al natural a excepción de sus ya característicos labios rojos que se han vuelto un sello de su imagen, la estadounidense se notó muy sonriente.

“Estuve pensando ‘No puedo decirle quién soy realmente a mí misma’. Lo cual es algo muy duro de enfrentar. Sentía que necesitaba completar mi ser”, explicó la actriz de 44 años quien se tomó un merecido descanso después de duros años de mucho trabajo pues sentía que una pieza le faltaba. Sin embargo durante el break que le dio a su carrera, parece que todo se acomodó a la perfección pues fue durante este tiempo que conoció a su hoy esposo, el cantante de Good Charlotte, Benji Madden.

Cameron conoció al rockero por medio de su hermano Joel quien está casado con Nicole Richie, una de las mejores amigas de la rubia. Salieron durante un poco más de siete meses y decidieron casarse en una mini ceremonia en su casa en enero del 2015. Enamorada y feliz, la actriz dijo: “Yo creo que solo fue cuestión de que no había conocido a mi esposo. Había tenido novios antes. Y existe una gran diferencia entre novios y esposos. Y yo tengo un esposo que es mi compañero en la vida y en todo.”

Cameron agregó que ella y Benji son totalmente opuestos y eso es lo que ha hecho que se complementen más. “Somos muy diferentes el uno del otro, pero compartimos los mismos valores”. La guapa californiana explicó que está muy contenta con su relación, se encuentra muy enamorada y se siente plena, “Nunca había estado enamorada de esa manera. Lo veo todos los días y me inspira, trabaja muy fuerte. Me siento muy afortunada”. Diaz se encuentra en un momento muy bueno en su vida privada y al parecer no tiene ninguna intención de regresar a la actuación próximamente.

