Edith González y su poderosa razón por la que no quiere cambiar de look La actriz aseguró que con esta imagen se siente libre y cómoda

En medio del júbilo que le ha provocado la noticia de que el cáncer que padece entró a etapa de remisión, Edith González continúa tan fuerte y optimista como el primer día. A sólo una semana de haber compartido con ¡HOLA! México la buena nueva, la actriz habla de cómo planea enfrentar esta nueva temporada, en la que si bien seguirá bajo observación médica, poco a poco podrá ir retomando su ritmo de vida en el que no planea cambiar de look.

Después de mostrarse orgullosa sin peluca, la protagonista de Eva la Trailera ha hecho público que planea mantenerse así hasta que su cabello crezca de manera natural, por lo pronto, seguirá así, pues tiene una poderosa razón para no querer volver a utilizar peluca: “Me gusta mi look, me gusta cómo me veo, me siento cómoda, me siento libre. El otro día fuimos al Auditorio a ver Harry Potter y se siente como feo, raro, extraño, las gotitas (de lluvia) en la cabeza, pero fuera de eso yo me siento cómoda, no sé cómo explicarlo”, declaró Edith en entrevista con Javier Poza.

La actriz habló de las molestias que le provocaron las pelucas que utilizó cuando el cabello se le comenzó a caer, con motivo del tratamiento, con el que combatió el cáncer. Y es que asegura que no son nada cómodas y, en su caso, le provocaron algunas heridas: “Las pelucas oncológicas son muy caras, son pelucas especializadas, con una tecnología especializada, porque a mí me llegó a sangrar la nuca”, explicó.

Por lo printoMientras su cabellera crece y piensa cómo lucirá, Edith se alista para su regreso a los escenarios con la obra Un día particular, en la que compartirá créditos con Luis Felipe Tovar.