Gabriel Soto recuerda a su mamá a 33 años de su fallecimiento El actor compartió en su cuenta de Instagram una foto de su mamá, quien murió cuando él era apenas un niño de 9 años

Hay una fecha que toca profundamente el alma de Gabriel Soto y que cada año recuerda con nostalgia y respeto: el día de la muerte de su mamá. Este 8 de junio, el actor compartió con sus seguidores de Instagram una de las fotos más especiales de doña Elisa Día Lombardo quien falleció hace 33 años, cuando Soto tenía apenas nueve años de edad.

“Hoy hace 33 años. Qepd mami”, escribió el actor como título de una foto de su mamá. Desde que se fue, no hay día que Gabriel Soto no piense en ella, de hecho, en su honor, su hija mayor se llama Elissa. No importa cuánto tiempo pase, para el actor el vacío que dejó su mamá jamás será llenado.

Aunque pocas veces habla de ello, en agosto de 2016, el actor concedió a Televisa Espectáculos una entrevista en la que abrió su corazón y habló de lo difícil que fue para él vivir sin su mamá: “Te queda un vacío que nunca se llena de una manera fácil. A pesar de que uno aprende a vivir con eso, te vuelves más sensible, creo que te hace valorar muchas cosas de la vida. El sufrimiento siempre te hace mejor ser humano, mucho más humilde y te enseña a valorar las cosas”, explicó.

Y es que si para un adulto lidiar con la muerte no es fácil, mucho menos para un niño de 9 años que con la partida de su mamá tuvo que cambiar drásticamente de vida: “Mi tía, la hermana de mi mamá, fue quien me cuidó. Estuve viviendo con ella un tiempo y fue mi figura materna después de varios años de transición en mi vida. Cuando murió mi mamá me fui a vivir a Estados Unidos, a Texas, y bueno, ahí hubo una separación de la familia de mi mamá, pero cuando regresé me reencontré con ellos y me fui a vivir con mi tía que es mi figura materna”, narró el actor el año pasado a People en Español.

La muerte de la mamá de Gabriel fue muy prematura y se derivó de complicaciones de gastritis. Aunque al faltar su mamá, el actor siempre tuvo el apoyo de su papá, Francisco Soto: “No debió ser nada fácil para mi papá, él es una persona que me ha inculcado mucho la disciplina y es una de las cosas que agradezco porque en esta carrera se necesita mucho y en muchos aspectos de la vida también. Una de las cosas que siempre necesitamos tener los seres humanos es la auto disciplina, siempre el camino fácil, el más cómodo no es el mejor”, detalló.