Jacky Bracamontes sobre William Levy: 'No era para mí' La conductora habló nuevamente sobre la relación fallida que tuvo con el cubano, con quien desde un principio supo que no iba a funcionar

Las revelaciones en torno a su historia de vida no paran y, luego de que en su libro La Pasarela de mi vida, Jacky Bracamontes revelara que entre William Levy hubo un coqueteo que pudo haber culminado en romance, la actriz retoma el tema. Sin duda uno de los capítulos más comentados entorno al lanzamiento del texto de la ex reina de belleza es la breve historia con el cubano, quien aseguró, no era para ella.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, la conductora volvió hablar de su relación con su compañero en Sortilegio. “¿A quién no le gusta el muchacho? Está guapo, pero definitivamente no era una persona para mí y creo que lo tuve claro desde el principio”, declaró la tapatía.

Aunque no funcionaron como pareja, ya que justo cuando planeaban comenzar una relación él y Elizabeth Gutiérrez estaban en la espera de su segundo hijo, Jacky y William lograron conservar una linda amistad que perdura hasta hoy: “Me llevo muy bien con él, lo quiero muchísimo, es un tipazo, pero no era para mí”.

Jacky dejó claro que aunque físicamente William le atraía, sin contar lo bien que se llevaban, ella respeta mucho los valores familiares y por ningún motivo quería interferir en la relación de Elizabeth y William, quienes en ese momento estaban separados: “Soy una mujer profamilia”.

Ahora que ella también tiene su familia, está convencido que el destino no se equivoca y definitivamente el que no se diera esa relación fue lo mejor para ambos: “No sabes lo feliz que me hace verlo realizado a él con su familia, con su mujer, con sus hijos, yo con la mía, o sea, de verdad no hay nada mejor que eso, que cada quien esté realizado con la persona que ama y con sus hijos que son el mejor regalo de Dios”.