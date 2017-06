Jared Leto y su poderosa razón por la que no quiere comenzar una familia

A sus 45 años, Jared Leto es un hombre que ha conquistado la cima a nivel profesional. Más allá de lo que cualquier persona podría imaginar, es un hombre de pocos amigos y tiene muy clara su posición con respecto a la idea de formar una familia. De su vida personal se han dicho varias cosas, pero nadie ha pasado por alto a las mujeres con las que se le ha relacionado, entre ellas la actriz Scarlett Johansson o Cameron Díaz. Sin embargo, hoy disfruta de su soltería al máximo, convertido en uno de los galanes más populares no sólo de la pantalla grande, también de la música, terreno en el que ha logrado destacar gracias a su creatividad.

Ahora, el multifacético artista ha decidido abrir su corazón, para mostrar ese lado humano que también es parte del encanto que llama la atención de sus seguidores. Estos años, una pregunta permanece en el aire, ¿qué piensa Jared sobre tener un hijo? Inmerso en su propio universo, tiene la respuesta para esas interrogantes. “Pienso que realmente es importante estar presente cuando tienes niños. Tengo muchas cosas en qué ocuparme”, dijo en una entrevista concedida a ES Magazine, para dejar claro que, por ahora, la idea de formar una familia es un asunto lejano.

Entre otras cosas, reveló algunos detalles de la manera en que se relaciona con sus amigos. Pese a lo que cualquiera podría imaginar, Jared considera que en su vida son pocas las personas con las que comparte lo más significativo. “No tengo muchos amigos, así que disfruto mi tiempo con los pocos que tengo”, dijo. Entre las afortunadas celebridades que pertenecen al pequeño círculo social de Jared están el diseñador de Gucci Alessandro Michelle y Leonardo DiCaprio. “Leo es realmente divertido. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Él usualmente está ocupado. Hay gente con la que realmente te enamoras, pero es difícil encontrar tiempo para pasarla con ellos”, aseguró.

En este momento, se mantiene apasionado por su vida profesional, la cual disfruta al máximo, preparándose de la mejor manera para cada uno de sus personajes. “Siempre he hecho lo que tengo qué hacer para realizar un buen trabajo, y siento que hago un mejor trabajo cuando me comprometo en grande”, declaró el también vocalista de la banda 30 Seconds To Mars. En este momento, alista el estreno de sus próximos proyectos The Outsider y Blade Runner 2049.

El rostro de Jared Leto ha sido portada de las principales revistas a nivel mundial. Su éxito ha sido constante a lo largo de varios años, destacando en diversos terrenos como la música, la dirección, producción y hasta en la actuación. Entre sus logros están el haber sido ganador del Oscar, el Golden Globe, entre otros.

