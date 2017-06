Aracely Arámbula de la relación de ‘El Sol’ con sus hijos: ‘Me encantaría que conviviera más con ellos’ La actriz aseguró que tiene mucho tiempo que Luis Miguel no ve a Miguel y Daniel

El Día del padre está a la vuelta de la esquina y, como cada año, Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel ya preparan el obsequio escolar, como de costumbre, aunque, según comentó la actriz, el papá de los niños no los ha visto en algún tiempo. El hecho de que la relación sea a distancia no impide que la protagonista de La Doña les inculque el amor y respeto hacia él: “Hace mucho tiempo que no los ve y me encantaría que conviviera más con ellos eso sí”, declaró Arámbula a la agencia JDS.

En el marco de un evento con causa donde también estuvo presente Adal Ramones, la actriz también habló del reciente “debut” de su hijo Daniel frente al micrófono. Recordemos que hace una semana el niño, de la manera más espontánea, le ofreció una serenata muy linda a la cantante: “Yo nada más lo veo que cuando cantamos todos, él agarra el micrófono y no nos deja cantar y Miguelito también el gusta la música, pero está metido en el futbol, le encantan todos los futbolistas”, explicó.

Y vaya que Daniel tiene mucho talento, pues en su interpretación de Can’t Stop the Feeling, no le pidió nada a la de Justin Timberlake. Aunque reconoce que hay talento, Aracely no quiere apresurar las cosa: “Obviamente su papá es un gran cantante, pero lo que quiero yo es que disfrute con lo que quiera hacer y por supuesto que lo voy a apoyar en lo que quiera, mis papás me apoyaron mucho en mis sueños y no podía decirle a mi hijo que no, pero más grande ahorita no”, detalló.

Aunque el niño ya demostró su talento como cantante, Aracely siente que es muy pronto para asegurar que a eso se quiera dedicar en un futuro: “A él le gusta cantar como todos los niños las canciones que están de moda, pero en realidad es muy pronto para decir algo así, lo que quiero es que ellos se preparen en todas las actividades de niños”, detalló.