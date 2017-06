Vadhir Derbez y Mallory Caballero celebran cuatro meses de amor de cuento de hadas El actor y la regiomontana celebraron este miércoles uno de sus cumplemes más especiales

Cuatro meses y contando… el amor se ha apoderado de Vadhir Derbez y de su novia, Mallory Caballero, quienes están de manteles largos por un cumplemes más juntos. Parece que fue ayer cuando el hijo de Eugenio desfiló por primera ocasión sobre una red carpet con la dueña de su corazón, quien desde que aceptó ser su novia se ha convertido en su inseparable.

A través de su cuenta de Instagram, Mallory compartió una romántica foto y un lindo mensaje dedicado a Vadhir: “Este chido es el dueño de mi corazón #4M”, escribió la modelo. Ante el detalle de su chica, el actor corrió a contestarle con un mensaje al pie que dice: “Y tú tienes el mío, dulce ángel rubio”.

Esta relación va tan enserio que Mallory se ha convertido en una Derbez más. En la reciente visita de Eugenio Derbez, en México, para la presentación de la cinta How to a be Latin Lover, la rubia experimentó por primera ocasión lo que es vivir una alfombra roja como miembro de la familia Derbez, pues los flashazos no pararon a su paso.

Pero no sólo es parte del clan frente a las cámaras, la novia de Vadhir ya es asistente imperdible de las salidas más familiares. Así lo ventiló Bárbara Escalante, novia de José Eduardo, hermano menor del actor, quien hace unas semanas compartió con sus seguidores en Instagram una imagen en la que aparece Mallory, Vadhir, Eugenio, José Eduardo y Barbie. La joven tituló la foto: “Me encanta verlos”.

Desde que se hizo público su romance, Mallory se ha convertido en toda una celebridad y, aunque está acostumbrada por su profesión, la regiomontana sí se ha tenido que acostumbrar a que el ojo público esté sobre ellos. Hace poco más de un mes cuando Vadhir estrenó el musical Vaselina, en Los Ángeles, la rubia no faltó a ninguna función: “Ayer también lo vi, sí. Vengo a apoyar y a verlo, está muy padre la obra y no me aburro”, comentó la chica a las cámaras de Ventaneando.