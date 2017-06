Fernando del Solar: 'Todavía no me han dado de alta, pero yo me siento bien' El conductor confesó que el tumor que le fue detectado en 2012 está encapsulado y continúa con sus visitas al médico cada mes

Verlo de nuevo en la televisión nos hace pensar que ya ha sido dado de alta y, aunque ya se siente muy bien, la lucha contra el cáncer no está por completo terminada. Si bien el tumor que le fue detectado en uno de sus pulmones está bajo control, Fernando del Solar continúa recibiendo tratamiento para mantenerlo así. “El cáncer está de una manera encapsulado, no se mueve el tumor, no hay actividad tumoral como dicen los doctores, todavía no me han dado de alta, pero yo me siento bien”, declaró el conductor a la agencia JDS.

Desde la semana pasada, Fer se incorporó al elenco del programa Hoy donde suple a el Burro Van Rankin, quien tuvo que ausentarse un tiempo para grabar las próximas dos temporadas de la serie 40 y 20. Su regreso ha generado una ola de tranquilidad para sus fans quienes se deleitan todas las mañanas con su presencia en el matutino; sin embargo, él no deja de atender su salud: “ Voy una vez al mes al hospiral a revisión y a recibir tratamiento intravenoso”, explicó.

Entre las cosas que debe de hacer para recobrar su ritmo como conductor son una serie de ejercicios vocales con los que mantiene, de alguna manera, el tono que requiere para el programa: “Es un ejercicio que tardo 15 minutos diarios, tres veces por día, para poder fortalecer otra vez el músculo vocal”.

Aunque le encantaría quedarse de planta en Hoy y regresar de lleno al trabajo, su salud es primero, pues aunque se siente muy bien, todavía tiene que decir “no” a proyectos como Aventurera, donde lo invitaron a participar y por el momento no podrá actuar: “Primero tengo que agarrar condición, si te das cuenta la voz a veces estoy disfónico, es un proceso de los efectos secundarios que me tengo que recuperar y, tercero, que los fines de semana estoy con mis hijos y hacer Aventurera representaría dejar de estar un fin con ellos y no estoy dispuesto a eso”, comentó.

En plena crisis de salud, Fernando protagonizó una muy comentada separación de Ingrid Coronado, con quien al parecer mantiene una relación cordial por el bien de sus dos hijos: “Obviamente todo lo que pasó la relación se rompió, se quebró como cuando termina una relación, seguimos en contacto por nuestros hijos si no hubiera sería mucho más sencillo como chao, chao y no se vuelven a ver, tratamos de ser cordiales porque es lo que más a amamos son nuestros hijos”. Aseguró que aunque está listo para enamorarse de nuevo, pero descartó tajantemente que tenga una relación con su compañera de reparto en la cinta Mula de Tres, Ana Patricia Rojo.