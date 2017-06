‘Dígame licenciado’: Emiliano Zurita, el graduado más galán Hace un par de semanas, el hijo menor de Christian Bach y Humberto Zurita se recibió como Arquitecto

La cuenta regresiva terminó, Emiliano Zurita ya se despidió de su etapa como universitario. Convertido en la combinación perfecta entre inteligencia y galanura, el hijo menor de Christian Bach y Humberto Zurita fue el más atractivo de su generación durante su graduación donde recibió su título como arquitecto.

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano compartió una foto de su graduación, que se realizó en Nueva York hace un par de semanas. “Solo para recordar que me gradué”, escribió al lado de la imagen en la que aparece muy sonriente portando orgulloso su toga y birrete.

La ceremonia de graduación se realizó hace unas semanas y, por supuesto, no podía faltar su familia en primera fila aplaudiendo el gran logro del joven, quien cada día se parece más a su hermano Sebastián. De hecho, fue él quien le dedicó un lindo mensaje en el que enalteció el trabajo del “bebé” de los Zurita.

“Ok, este chico es mi condenado héroe. Así que no sólo se graduó de una de las mejores escuelas de arquitectura del mundo, además su tesis fue seleccionada como una de las mejores de la universidad y la presentarán mañana. Estoy muy orgulloso de que todo tu trabajo y de lo ridículamente talentoso que eres. Siempre has sido un ejemplo para mi aunque yo sea el mayor. Te quiero mucho. Disfruta de esta nueva etapa de tu vida, acaríciala y camina firme hacia ese diplomado, no te olvides de disfrutar cada paso!”, escribió Sebastián.

El encantador texto de su hermano mayor estuvo acompañado de una foto en la que se ve a Emiliano muy en su papel de arquitecto recién egresado. Hace justo un año, el graduado, en entrevista para HOLA.com México, nos habló de sus planes tras terminar la universidad: “Me falta un año para acabar mi carrera y después sí planeo irme a Los Ángeles con mi hermano y trabajar en la carrera actoral y también escribiendo, a ver qué pega”, nos dijo.