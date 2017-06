¡Ya sabemos por qué es tan guapa! Tienes que ver a la mamá de Catherine Zeta-Jones

Gracias a su belleza, Catherine Zeta-Jones ha logrado ocupar las portadas de las principales revistas alrededor del mundo. Hoy, su rostro es uno de los más conocidos por su trabajo en la pantalla grande. A sus 47 años de edad luce un físico impresionante, que sigue acaparando todas las miradas cada que aparece en algún evento público. Pero esa cualidad de ser hermosa tiene una explicación, además de ser muy disciplinada en cuanto al cuidado personal se refiere, su genética es, sin duda, la razón de su impresionante atractivo y ‘sex appeal’.

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, Catherine dio una prueba evidente de la belleza que heredó de su madre, Patricia Fair, al revelar una imagen nunca antes vista de su baúl de los recuerdos. En la nostálgica postal, en blanco y negro, se observa el rostro de la madre de la actriz, que posa de manera casual para una fotografía tomada en sus años de juventud. Lo impresionante es el gran parecido que guardan las dos, sobre todo en la mirada. Por supuesto, ella también usa el cabello largo, tal cual lo hace su famosa hijas actualmente.

Todo indica que la esposa de Michael Douglas no sólo heredó de su madre la belleza, sino también el buen gusto. En esta imagen del pasado se observa a Patricia, que anteriormente trabajaba como costurera, con un look muy adecuado para la época, resaltando su jovialidad en todo momento. Esa es otra de las cosas que Catherine tiene en común con su madre, pues ella siempre luce espectacular en cada sitio que aparece. Para dejar claro lo anterior, ella compartió un mensaje con esta imagen que ha causado revuelo entre sus seguidores. “Mi mamá es mi musa”.

VER GALERÍA

Lo cierto es que Catherine comparte con su madre y su padre un vínculo muy estrecho. Desde pequeña, recuerda las grandes enseñanzas de los dos, quienes todo el tiempo trabajaron para apoyarla en sus sueños. “Mi papá era dueño de una fábrica de dulces y mi madre era costurera, así que crecí con ella poniendo alfileres para disfraces. Ellos me apoyaron, me apoyaron mucho”, señaló la actriz en una entrevista durante la emisión de Jimmy Kimmel Live. Con esta imagen, la protagonista de películas como The Mask Of Zorro, rinde homenaje a la mujer más importante de su vida.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Catherine Zeta-Jones tiene dos hijos, Dylan y Carys. Con ellos lleva una linda relación, e incluso ha asegurado que probablemente sigan los pasos de ella, de su padre y de su abuelo Kirk Douglas en la actuación. Y claro está, ella confía en sus dos amores, quienes durante sus campamentos de verano realizan algunos musicales y ponen en práctica sus talentos. Del mismo modo, en el mismo espacio de Jimmy Kimmel, dijo que ellos tienen muy claro lo que significa el esfuerzo para poder lograr lo que se quiere.

VER GALERÍA