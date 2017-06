¿Cuál Instagram? Lúa, la hija de Zuria Vega, no será una bebé 'millenial' La actriz dejó claro que su hija no tendrá redes sociales hasta que tenga la edad suficiente para manejarlas ella

En la era de los millenials nacer con redes sociales es casi una ley, una que en casa de Zuria Vega no se aplica. Aunque hoy es muy común que los bebés de las famosas tengan cuenta de Instagram, para la actriz no es algo que tenga planeado hacer, pues asegura le encantaría que fuera la misma Lúa quien maneje, algún día, sus redes sociales. Por lo pronto, ella se centra en compartir los momentos más tiernos de su bebe a través de su Instagram personal.

Durante el estreno de la telenovela Mi marido tiene familia, la actriz habló de su pequeña y descartó que en algún momento la bebé tenga cuenta en alguna red social: “Cada quien, pero yo comparto lo que a mí me gusta compartir, pero no, mi hija no va a tener una red social hasta que no sea ella capaz de controlarla y de elegir”, comentó a la agencia JDS.

Aunque dejó claro que Lúa no será un bebé millenial, aseguró que ella y su esposo seguirán dándose vuelo en sus cuentas compartiendo los mejores momentos de la familia: “Alberto y yo lo hemos hecho con toda nuestra historia y yo con mi carrera, es la forma de comunicarnos con el público y así lo seguiremos haciendo”, explicó.

Sobre su labor como mamá, Zuria aseguró que está tan feliz que ya hasta está pensando en tener más hijos con Alberto Guerra: “Está hermosa, qué te puedo decir yo, le digo a mi esposo, ‘ves tenemos que tener más hijos’, y sí queremos por lo menos uno más, por supuesto, ya que Lúa esté un poquito más grande”, comentó.

Mientras se decide en escribirle a la cigüeña de nuevo, Zuria disfruta al máximo de cada etapa de su bebé, quien está por cumplir cinco meses. Últimamente el pasatiempo favorito de la actriz es “platicar” con su hija quien ya comienza a emitir tiernos balbuceos: “Tenemos largas pláticas ella y yo, va cambiando de cocales a sus agudos y ahora está practicando cada día”.