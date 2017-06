George y Amal Clooney ¡ya son papás!

Después de un muy esperado embarazo, George Clooney y su esposa Amal se han convertido en papás de mellizos. Ha sido el actor, quien a través de un comunicado de prensa, ha dado a conocer la buena nueva. En este mensaje se ha informado que tanto la mamá como los niños se encuentran perfectamente y se ha dado a conocer el nombre de los pequeños. Alexander y Ella Clooney llegaron al mundo este 6 de junio a traer una enorme alegría a la feliz pareja.

“Esta mañana Amal y George dieron la bienvenida a Ella y Alexander Clooney en sus vidas. Ella, Alexander y Amal están saludables, felices y muy bien. George está sedado y se debe recuperar en los próximos días”, se lee en el divertido comunicado, que mantiene el característico sentido del humor del orgulloso papá. Como en su momento se dijo, la pareja recibió un niño y una niña.

Apenas la semana pasada, el actor había tenido que perderse los Aurora Prize for Awakening Humanity en Armenia, pues la fecha estaba cerca. Con mucho humor, a través de un video compartió que de perderse el nacimiento de sus hijos, Amal no le permitiría regresar a casa. Y no se equivocaba pues solo ha pasado una semana para que recibiera en casa a los mellizos.

El embarazo de la feliz pareja se confirmó en febrero pasado, cuando después de semanas de rumores, no se pudo ocultar más la noticia. El orgulloso papá compartía en la televisión francesa que se adentraba a una gran “aventura” y cómo no hacerlo, si después de ser el soltero de oro por excelencia, se perfilaba para ser un súper papá. Días después, con una enorme sonrisa, Amal presumía su pancita por primera vez en un espectacular vestido blanco de Atelier Versace en los César Film Awards. A partir de ese momento, no era raro ver a la abogada presumiendo su baby bump con un estiloso clóset pre-mamá, aunque en los últimos meses prefirió mantenerse lejos de los reflectores.

Para muchos fue una gran sorpresa que en el 2014 el soltero más codiciado llegara al altar. Clooney se casaba en Venecia con la abogada Amal Alamuddin en una boda que fue exclusiva de ¡HOLA!. Después de años de conquistador, el protagonista de Ocean's Eleven se convertía no solo en un perfecto esposo, sino que ahora será el papá más guapo de la pantalla grande.

