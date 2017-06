Adamari López responde a las críticas a su peso: 'Valgo mucho como mujer'

¡Aceptación ante todo! Con esa manera de pensar, Adamari López mira la vida y disfruta cada instante en compañía de su familia. Hace unos días, la conductora de televisión recibió un lindo detalle de cumpleaños de su esposo, Toni Costa, quien decidió sorprenderla con una escapada al Caribe mexicano, en donde ambos disfrutaron del sol y la playa. En ese bello escenario, los dos posaron en traje de baño, felices y sonrientes, para hacer de este momento algo inolvidable. De inmediato, surgieron algunos comentarios en redes sociales, haciendo observaciones al peso de la también actriz que, con toda seguridad, habló sobre el tema.

Segura de sí misma, Adamari hizo frente a las críticas de la mejor forma. Ella respondió de manera directa, relajada y dispuesta a continuar con sus planes sin que nada le represente un obstáculo. "Estoy tranquila. No voy a dejar de mostrarme como soy porque estoy feliz conmigo misma. Valgo mucho como mujer y nadie tiene que estar conmigo por si estoy gorda o flaca. Yo estoy muy tranquila, muy contenta", dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Suelta La Sopa.

Por supuesto, hizo hincapié en su peso y tuvo un gesto de honestidad al hablar al respecto. "Sí me gustaría estar más delgada, por supuesto, pero no es algo que me acompleje o me saque de mis casilla. Sigo viviendo feliz”. De esta manera, la también protagonista de telenovelas demostró que más allá de las apariencias, lo importante es la aceptación y el respeto hacia los otros. Luego de estas palabras, sus seguidores le enviaron lindos mensajes a través de las redes sociales, espacio en donde publica fotografías sobre los bellos momentos que vive con su familia, lejos de los reflectores.

Pero ante las críticas, el apoyo de uno de los hombres más importantes en la vida de Adamari no pudo faltar, el de su esposo Toni, quien a través de sus redes sociales escribió un sentido mensaje que causó revuelo entre sus seguidores. “El que critica para destruir, demuestra su inconformidad consigo mismo”. Con esta frase, él dejó claro que, por sobre todas las cosas, el gran amor que tiene por su esposa es incondicional. Durante ese paseo que ambos hicieron al Caribe mexicano, compartieron sus fotografías y en una de ellas aparecen los dos, pasándola de lo mejor en una alberca. “Literalmente en el paraíso solo se puede estar a tu lado”, dijo Toni a su esposa.

La relación amorosa entre Adamari López y Toni Costa transcurre en plena estabilidad. El amor que los une es evidente y ambos tienen la fortuna de disfrutar la paternidad. El regalo de cumpleaños que recibió la actriz fue tan solo una de las muestras de ese cariño que a diario se demuestran. Ella celebró así este detalle. “Disfrutando mi regalo de cumpleaños en un fin de semana ESPECTACULAR con mi chico hermoso @tonicosta4...", dijo.

