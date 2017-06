En ¡HOLA!, Edith González abraza la vida

Parecía que sería una batalla durísima, pero desde el primer momento Edith González se mostró valiente e hizo frente a la enfermedad con la mejor de las actitudes. El tiempo ha pasado y la actriz no solo ha dado una gran lección de vida, sino que tiene una buena nueva que compartir. En esta edición de ¡HOLA!, a la venta los sábados, Edith posa junto a su esposo, Lorenzo Lazo, en un excepcional reportaje para celebrar la buena noticia: se encuentra en remisión.

“Tengo el papel que dice ‘remisión’ y eso significa que mi cuerpo está respondiendo al tratamiento”, dice una Edith que no podría lucir más radiante y hermosa en estas imágenes. “Yo no estoy luchando, estoy viviendo. No soy una guerrera, soy una amante de la vida”, comparte la actriz con una gran sonrisa, demostrando que su actitud positiva no la ha abandonado un solo momento. No te pierdas la entrevista completa y las fotografías en la edición de esta semana.

También encontrarás en esta edición, Ariana Grande, así vive y así piensa tras el terrible suceso que cambió su vida. La fabulosa luna de miel de Pippa y James en la isla de Marlon Brando. Tras una boda de ensueño... un viaje inolvidable al paraíso. Leo Messi y Antonella Roccuzzo, a un paso del altar. Y Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam «oficializan» su amor asistiendo juntos a una boda, en Roma

Además, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en el ojo del huracán. ¡Boda sorpresa! Miranda Kerr y Evan Spiegel ya son marido y mujer. Brad Pitt, desolado en el funeral de Chris Cornell. Mariana Zaragoza, la «top model» más cotizada de México, conquista la Gran Manzana de la mano de Valentino. Y entramos con Jacques Grange en su casa de Comporta, el exclusivo paraíso «eco chic» que cautiva a las «celebrities».