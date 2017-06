'So cute!' Mila Mayer Subtil, todavía no habla, pero ya quiere cantar El orgulloso abuelo compartió los balbuceos de la bebé quien parecía seguir el tono del éxito de Selena Quintanilla, 'Como la flor'

Todavía no habla, pero ya intenta cantar. Con cinco meses de edad, Mila Mayer demuestra su gusto nato por el canto al intentar seguir, entre balbuceos, una nota musical. Orgulloso de ver a su nieta cada día más grande y despierta, Sergio Mayer compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece la bebé muy atenta a su mamá, Natalia Subtil, mientras canta.

Una publicación compartida de Sergio Mayer (@sergiomayerb) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 7:45 PDT

Al escuchar a la modelo brasileña, la bebé no pudo evitar intentar seguir con la tonada. Encantados de la nueva gracia de Mila, tanto el abuelo como su mamá compartieron en sus redes este video, en el que Sergio Mayer aseguró que la bebé bien podría ser la encargada de seguir los pasos de Sergito Mayer en la música: “Si su papá no va a cantar, esperamos a que @Milamayersubtil crezca jajajaja”, escribió.

En el clip la bebé luce simplemente encantadora intentando entonar el éxito de Selena Quintanilla, Como la flor. La niña esperaba que su mamá le diera la indicación de cantar para emitir un tierno sonido a modo de letra. Hace apenas unos días la ex de Sergito Mayer anunció que está alistando su gran debut como cantante y en este clip muestra un poco su potencia vocal.

VER GALERÍA

No cabe duda que Mila llegó a unir más que nunca a la familia. A diferencia de los primeros meses de la niña, cuando las cosas entre la mamá y su ex no iban bien, todo ha dado un encantador giro con el paso del tiempo. Ahora la bebé disfruta del amor de todos, desde el de su abuela Bárbara Mori, pero sobre todo del de la familia de su abuelo, Sergio Mayer, donde es definitivamente la reina entre sus tías Antonia y Victoria.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Hace un par de semanas, la bebé se convirtió en el mejor regalo de cumpleaños de su abuelo, quien celebró sus 51 años. El actor decidió festejar con su nieta que el pasado 21 de mayo también celebró su cumple mes número cinco.