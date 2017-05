George Clooney, 'castigado' por Amal Alamuddin hasta el nacimiento de sus gemelos

A poco tiempo de que George Clooney y Amal Alamuddin hagan realidad su sueño de convertirse en padres, la pareja ha tenido que hacer algunos cambios en su rutina. Por ahora, el actor tuvo que suspender su visita a Yerevan, Armenia, a la entrega de premios Aurora Prize, de la cual es cofundador, por la simple razón de que su esposa se lo ha “prohibido”. Esta es una de las etapas más esperadas para la feliz pareja, que hoy comparten una de las historias de amor más mediáticas. Aunque han tratado de ser reservados sobre su próxima paternidad, meses atrás Amal apareció en algunos eventos públicos mostrando su pancita.

VER GALERÍA

Ahora, Clooney ha tenido que modificar planes y eso lo ha tomado de la mejor manera. Él, simplemente, sigue las instrucciones de manera puntual para que todo marche de maravilla. “Podría haber estado (en Yerevan), pero si voy y mi esposa tiene a los gemelos mientras estoy allá, jamás podría regresar a casa”, señaló el actor en un mensaje grabado y que se proyectó en la gala, sin dejar a un lado su característico sentido del humor. Así, dejó claro que, a diferencia del año pasado, había tenido que recurrir a las nuevas tecnologías.

Por ahora, Clooney se encuentra muy atento junto a su amada esposa en la casa que los dos habitan en el condado de Berkshire, en Inglaterra. "George está atravesando a día de hoy una situación en la que se mezcla la emoción con la ansiedad, pero las dos son sensaciones muy positivas porque cada día está más cerca el momento en que llegarán sus bebés. George no se ha movido de Inglaterra y no lo hará hasta que Amal dé a luz. Están básicamente contando las horas que les restan para ser padres", señaló una fuente para el diario The Sun.

VER GALERÍA

Pero esta etapa como padre primerizo tiene muy entusiasmado a Clooney, quien ha previsto todo para emprender este comienzo, sobre todo, tomando en cuenta algunas de las tareas en las que podrá apoyar a su esposa. “Conozco cómo se hace el swaddling, (técnica que consiste en arropar al recién nacido de una forma que lo haga sentir seguro). Sé lo que tengo que hacer”, señaló el actor durante una entrevista que concedió a la publicación Extra. Entre otras cosas, aseguró que su esposa está lista para recibir a sus bebitos, por supuesto, muy emocionada. “Ella lo está haciendo muy bien. Es asombrosa. No hay nada que yo pueda hacer para ayudar, pero sí hacer el té y otras cosas”, dijo.

¡Deslumbrante! Amal Clooney en su primera aparición después de confirmar su embarazo

George Clooney y su esposa Amal están esperando mellizos

El entusiasmo no sólo ha llegado a casa de los Clooney, la modelo Cindy Crawford y su esposo Rande Gerber, han vivido de cerca el embarazo de sus amigos. Hace varias semanas la modelo mostró el regalo que tiene preparado para los pequeños: un par de bodies de bebé con las palabras “casa” y “migos”, que forman la palabra “Casamigos”, marca de tequila creada por George Clooney asociado con Gerber. En la postal se puede leer algunas palabras de Cindy. “Hey @RandeGerber, creo que este puede ser el regalo perfecto para los Clooney”.

VER GALERÍA