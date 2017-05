Nada confirmado… hasta ahora: Andrea Legarreta aclara las declaraciones de Erik Rubín sobre Paulina Rubio Durante un espacio en el programa 'Hoy', la conductora aseguró que su esposo no quiso confirmar el embarazo de la cantante, simplemente cayó en un 'cuatro' de la prensa

Después de que los titulares de varios medios de comunicación aseguraran que Erik Rubín, excompañero de Paulina Rubio en Timbiriche, había confirmado el tercer embarazo de la cantante, la esposa del músico sale a explicarlo todo. Ante las declaraciones de Rubín, esta mañana, Andrea Legarreta utilizó unos minutos del programa Hoy para aclarar que el músico no confirmó la noticia, simplemente fue víctima de un “cuatro” que la prensa le puso y en el que él cayó, sin querer.

Según contó Legarreta, su esposo pensó que la noticia ya había sido confirmada por la intérprete de Causa y Efecto, por lo que él sólo se limitó a enviarle felicitaciones. “Les voy a decir una cosas. Es que ayer le adjudicaron a un señor que yo conozco, que él había dicho que estaba embarazada. Yo me di cuenta perfecto en esa entrevista que le pusieron un cuatro. Le dijeron, ‘Ay oye, ¡felicidades! ¿Qué opinas de que Paulina está embarazada?’ y él ‘sí, qué buena onda’. O sea, él pensó que ella ya había declarado algo así”, detalló Legarreta.

Andrea también aclaró que luego de que la prensa le dijo a su esposo que Paulina estaba esperando a su tercer hijo, a Erik no le quedó más que asegurar que no sabía si estaría en el recuento de Timbiriche, por su embarazo: “Pero todo dentro de ese tema de Paulina, Timbiriche y tal, le pusieron un súper cuatro. Me dice, ‘¿qué hago?’, yo le dije, ‘Ay ya, no les digas nada’”, explicó la conductora del matutino.

Lo que en realidad dijo Erik fue: “¡Pau está embarazada!, qué te puedo decir. Es una bendición, los hijos y ella está muy contenta”. Aunque Andrea dejó claro que su esposo no quería confirmar ninguna noticia y, prácticamente, lo deslindó, Martha Figueroa aseguró en el programa que según la información que tiene la producción, La Chica Dorada sí está embarazada.

Tan hermética como siempre en los asuntos de su vida privada, Paulina Rubio no ha querido referirse a los rumores que la rodean, en su lugar, hace una semana compartió en Instagram un video en el que aparece cantando el éxito de Pedro Infante, Yo no fui. De ser cierto su tercer embarazo, probablemente la cantante querrá hacerlo oficial, como lo hizo con su hijo Eros, cuando ya era imposible ocultar su abultada pancita, así que será el tiempo el encargado de confirmar esta noticia.