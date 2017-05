Eiza González habla por primera ocasión sobre el supuesto romance con Liam Hemsworth La actriz se refirió a las imágenes, captadas en 2013, al lado del ahora prometido de Miley Cyrus

A casi cuatro años de haber acaparado los titulares tras ser fotografiada junto al, ahora prometido de Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Eiza González rompe su silencio y habla respecto a este supuesto romance que comenzó un 16 de septiembre de 2013, en Las Vegas. A pesar de los años, Eiza se refirió al tema, pero en el mismo tono de siempre: “No creo que sea necesario hablar de eso. Creo que la vida de una persona pública ya está, de por sí, bastante expuesta”, declaró a la revista Latina.

La actriz fue más allá y explicó que ella piensa que la prensa la relaciona con artistas de este nivel porque, al final, es la gente con la que convive. “Estoy vinculada a la gente porque es mi entorno, es como su fuera a la escuela. Nos conocemos, es la gente que me rodea, no sé por qué hacen tanto alboroto”, dijo.

Ante la insistencia del medio sobre esta supuesta relación, la actriz reiteró que eso es cosa del pasado: “Nunca hablo de eso. Me concentro en mi trabajo, eso es lo que realmente importa”, detalló. Tras una época de soltería, Eiza asegura que no está cerrada al amor: “Estoy buscando el amor como cualquier otro ser humano”, aseguró la actriz, quien fue captada con el DJ Calvin Harris, en septiembre pasado.

En esta misma entrevista, Eiza tocó un tema muy sensible al referirse a la muerte de su papá: “Perdí a mi padre muy joven, pero no lo suficientemente joven como para no ser consciente de lo que estaba pasando. Mi padre y yo teníamos una relación increíble. Éramos muy cercanos. Cuando eso sucedió caí en un lugar muy oscuro y no podía hacer frente a la perdida”, comentó.

Por primera ocasión habló de un problema que asegura le desencadenó la tristeza: “Empecé a comer en exceso y gané mucho peso, estaba muy triste, definitivamente no estaba en un buen lugar. Aunque no debo decir que tenía un trastorno alimenticio”, finalizó, Eiza, quien desde hace varios años ha adoptado un saludable estilo de vida, una dieta adecuada a su anatomía y una rutina de ejercicios que la mantiene espectacular.