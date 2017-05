EXCLUSIVA: La adorable reacción de la hija de Benicio del Toro al descubrir que papá es un villano de película

Hay de villanos a villanos y pocos tan espectaculares y entrañables como The Collector en la primera cinta de la saga de Guardians of the Galaxy, por lo que no es de extrañarse que sea él el gran protagonista de la nueva atracción en Disneyland, California Adventure, basada en la cinta. HOLA.com México tuvo la oportunidad de platicar con el actor justo antes de la inauguración de Guardians of the Galaxy: Mission Breakout! y nosotros también quedamos rendidos ante el encanto de The Collector.

Pero si el potencial de su personaje se veía a lo lejos, la realidad es que Benicio del Toro confiesa que cuando era apenas un niño, jamás imaginó que su trabajo llegaría a inspirar una atracción en los parques más famosos del mundo. El actor, describe la experiencia como "surreal" y cómo no hacerlo si a la recepción de esta atracción te recibe una impresionante estatua de su personaje de 2.4 metros de altura.

Fue precisamente esta figura la que dio pie a una de las reacciones más adorables de su hija, Delilah. Aunque todavía es muy pequeñita como para subir al juego, la nena no dejó de reconocer a papá en la espectacular estatua, lo que le llamó un tanto la atención. "Hay una estatua del Collector y yo le pregunté que quién era él y me dijo es Benicio del Toro", contó el actor entre risas al recordar el cómico momento.

Al igual que Zoe Saldana, Benicio del Toro también se decía un tanto intimidado por la "adrenalina" de esta atracción, aunque él sí que la había probado. "La subida no es el problema...¡la bajada!", nos dijo con toda la razón sobre este juego al que tuvimos la oportunidad de subir en su noche de inauguración. Ya inmerso en su papel de papá, esta mañana lo pudimos ver de la mano de su pequeña camino a disfrutar del parque, liberado de las fechorías de su personaje.

Pero si el Collector de Benicio protagoniza esta atracción, cómo sería una basada en Yondu, el personaje de Michael Rooker. El simpatiquísimo actor tiene la respuesta: "una de rufianes, tomando las carteras de los visitantes", nos dijo a modo de broma entre las risas de los presentes. Haciendo gala de una gran honestidad, el actor nos explicó que al recibir el guion de esta cinta nunca imaginó el impacto que tendría, mucho menos que más tarde tendría una atracción como Guardians of the Galaxy: Mission Breakout!.

