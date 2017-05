El amor de Mila, el mejor regalo de cumpleaños de su abuelo Sergio Mayer Con orgullo, el actor compartió su cumpleaños número 51 con el cumplemes número 6 de su nieta

Cuando su hijo Sergito le anunció que lo convertiría en abuelo, Sergio Mayer nunca imaginó el tierno giro que daría su vida. Disfrutando en pleno del amor de su nieta, Mila Mayer Subtil, el actor celebró, el pasado 21 de mayo, su cumpleaños número 51, fecha que compartió con la pequeña, quien coincidentemente también celebró seis meses de edad. Con una sesión de mimos y besos, abuelo y nieta celebraron sus nuevas edades.

A través de su cuenta de Instagram, Natália Subtil, mamá de Mila, compartió un breve video del actor y la niña derramando ternura. “Seis meses por 51 años #Felizcumplealosdos”, escribió la brasileña como título de este encantador clip, donde se ve al actor cargando a la bebé e intentando sacarle una sonrisa.

Con garbo, el actor reconoció, en entrevista con Ventaneando, que el hecho de llegar a los 51 años convertido en abuelo lo llena de orgullo: "Cumplo 51 y feliz de la vida, me siento extraordinariamente bien. No hice nada se fue el tiempo rapidísimo, cuando me di cuenta ya era mi cumpleaños, pero ya habrá tiempo para festejar, dicen que hay más tiempo que vida. De salud me siento estupendamente bien, me siento joven y no me da nada decir mi edad, al contrario, me siento feliz de decir que cumplo 51”, explicó.

Desde que Mila nació, su abuelo ha jugado un papel primordial en su vida. Con su llegada, los Mayer-Mori cerraron filas y recibieron a la niña con todo el amor, ambos abuelos han convertido a la niña en la "reina" de sus corazones. Tras unos primeros meses un tanto difíciles, Sergio Mayer consiguió llegar a un acuerdo con la mamá de la niña, quien ahora se ha convertido en una más de la familia.

Tras hacer las pases con Natália Subtil, Sergio Mayer ha tenido la oportunidad de involucrarse al máximo en la crianza de su nieta. Es tanta la confianza que le tiene la modelo al actor, que hace un par de semanas, quiso que la bebita se quedara con él y con su esposa, Isabella Camil, mientras ella cumplía con un compromiso laboral.

Y es que en casa de Sergio Mayer lo que le sobra a Mila son brazos para arrullarla, pues además del amor del abuelo, la bebé cuenta con las caricias de sus tías, Antonia y Victoria, hijas del actor. Aprovechando que la bebé estaba en casa, la familia disfrutó de un día en la alberca, donde se convirtió en la protagonista más tierna de la jornada.