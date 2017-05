De tal palo... Christopher, el hijo de William Levy, tan fuerte y disciplinado como su papá El niño compartió en su cuenta de Instagram el entrenamiento que realiza para mantener su figura y cumplir su sueño de convertirse en un beisbolista profesional

Con apenas 11 años de edad, Christopher Alexander Levy , hijo mayor de William Levy, tiene muy claro el significado de la palabra disciplina. A través de su cuenta de Instagram, el niño compartió un poco de su entrenamiento diario, que consiste en una serie de ejercicios con los que se mantiene en forma a su corta edad y con los que adquiere la energía que necesita para seguir su sueño de convertirse en beisbolista profesional.

Orgulloso de su campeón, William compartió también el video de su hijo quien lo tiene encantado con su compromiso, pues está enfocado en ver cristalizado su objetivo de entrar a las grandes ligas. Convencido de que el trabajo duro en el futuro lo hará cosechar éxitos, Christopher no tiembla a la hora de cumplir con su rutina.

En el clip aparece el niño realizado su entrenamiento casero, para el que convierte el jardín de su casa en un verdadero campo para realizar ejercicios de alto impacto. Hace apenas una semana, Christopher se convirtió en noticia al presumir su nuevo look que lo hace ver ya como un adolescente. El niño pintó un mechón de su melena de rubio platinado que presumó una imagen que llamó mucho la atención y que compartió en su nueva cuenta de Instagram donde, con sólo dos publicaciones, ha ganado 11 mil seguidores.

William Levy está que no cabe de felicidad con su primogénito, pero hay alguien más en su vida que es dueña de la otra mitad de su corazón: su hija menor Kailey. El pasado fin de semana, el actor se convirtió en el acompañante de lujo del primer baile escolar de la pequeña. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió entrañables imágenes de él y su hija alistándose para asistir al evento para el que la niña se convirtió en una verdadera princesa.

No cabe duda que para el actor no hay nada más importante que sus hijos, quienes se han convertido en los grandes protagonistas de sus redes sociales donde ya son “clientes”, pues no hay semana que no publique algo que ellos compartieron en sus redes o que él hizo a su lado.