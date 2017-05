Tom Cruise rompe su silencio y se refiere a su hija Suri en una entrevista Después de mantener muy en privado los asuntos referentes a la niña de 11 años de edad, el actor respondió una pregunta sobre su futuro

Después de años de guardar un silencio inquebrantable sobre su hija Suri, fruto de su matrimonio con Katie Holmes, Tom Cruise rompió su propia regla y habló del futuro de la niña de 11 años. Tras el comentado divorcio de la actriz, en 2012, vino el distanciamiento de Suri, de quien pocas veces habla, pues no está muy claro si tienen una relación cercana. Ante tanto misterio, el actor realizó su primera declaración en torno si cree que la niña seguirá los pasos de él y Katie en la actuación.

“Nunca se sabe, nunca se sabe”, dijo el actor al diario Sydney Morning Herald, sobre el futuro de su hija menor. Fue la respuesta, un tanto escueta, de Cruise a la pregunta de si cree que Suri querrá convertirse en actriz. De inmediaro, el actor cambió el tema hablando de su pasión: “A mí me encanta hacer películas. Es lo que hecho toda mi vida, es simplemente lo que hago”, dijo.

Como si esa historia de amor no hubiera existido, Tom ha preferido, desde su divorcio, no referirse a su exesposa, Katie Holmes, quien tras la separación conservó la custodia física de la niña. En el terreno personal, se dice que Holmes sale desde el año pasado con el actor Jamie Foxx con quien mantiene una discreta relación, mientras Cruise no se ha dejado ver con nadie.

Aunque cuando era más pequeña era común ver a Suri en los brazos de su papá, en sus años posteriores al divorcio es casi ley verla de la mano de su mamá, con quien además, guarda un increíble parecido. Esta situación ha hecho que Katie conozca a la perfección a su hija quien la hizo descubrir su mejor papel: el de mamá.

Sobre la crianza de su hija Suri, Katie declaró hace unos meses a The View: “Me encanta ser madre, me siento muy bendecida por tener una hija tan dulce, la crío como me criaron a mí. Soy la bebé de cinco hermanos, tengo un montón de primos y soy la nieta más joven de los Holmes”, comentó.