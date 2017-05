Eduardo Santamarina reaparece, enamorado y cariñoso, con Mayrín Villanueva La pareja acompañó anoche a Jacky Bracamontes durante la presentación del libro La pasarela de la vida, en el Auditorio Nacional

Aunque en redes sociales es muy común verlos juntos, tenía mucho tiempo que Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina no se dejaban ver de la mano en un evento. Jacky Bracamontes se convirtió en la “responsable” de hacer que la pareja se convirtiera en una de las más entusiastas durante la presentación de su libro, La Pasarela de mi vida, en las Lunas del Auditorio. Tan enamorados como el primer día, los esposos pasaron una noche muy divertida al lado de la tapatía.

VER GALERÍA

El actor no sólo se reencontró con amigos, también con la prensa con la que habló de sus planes a corto plazo. Luego de una temporada alejado de la televisión, Eduardo aseguró que está preparándose para volver. En tono de broma, el actor reconoció que no esconde que en este retiro ganó un poco de peso, pero ya va en franca recuperación a su peso ideal: “A mí ya no me importa eso, ya saben que soy un tragón, pero ahorita ya estoy a la baja porque hay un proyecto para este año que ya sabrán”, comentó a la agencia JDS.

El galán de telenovela reconoció que su cuerpo ha cambiado y que nunca ha ocultado su gusto por la comida y reconoció que su debilidad son los dulces. “Lo que se ve no se juzga”, comentó respecto a que su anatomía ya no luce como cuando era un joven, pero no es algo que lo obsesione, pues si bien está poniéndose en forma sabe que lo importante es el talento.

VER GALERÍA

Por su parte, Mayrín habló de su regreso a la serie de comedia Vecinos, que protagonizó hace más de una década. Ante la pregunta cómo se siente al verse frente a las cámara haciendo el papel de Silvita, la actriz sabe que aunque pase el tiempo, eso no le afecta: “Igual ya no, son 10 años (que hizo la primera temporada) y sí se te notan hasta 5 años, pero aceptándolo, cada quien con sus cambios, ya no me veo como antes porque se te va marcando en la cara”.

-Sebastián Poza, convertido en todo un galán

-Mayrín Villanueva disfruta con sus hijos y su gran amor una aventura invernal

-Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, solemne misa por 15 años de sus gemelos

Una publicación compartida de Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva) el 22 de May de 2017 a la(s) 2:14 PDT

Refiriéndose al paso del tiempo en la actuación, la actriz aseguró que ella se toma la vida de manera ligera y afronta con entereza la edad: “Hay que reír mucho, relajarse, en la vida si tomas las cosas muy apecho la vas a pasar mal y la cara es un reflejo total de lo que vives, su quieres tener un buen aspecto has ejercicio y pásala bien”, finalizó.