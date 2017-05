Sir Roger Moore ha fallecido a los 89 años

La familia del actor Sir Roger Moore ha confirmado que ha perdido la vida a los 89 años debido a una lucha contra el cáncer. Fue a través de la cuenta de Twitter del histrión que sus hijos, Deborah, Geoffrey y Christian, dieron a conocer un comunicado para dar a conocer la triste noticia: “Es con un enorme dolor que debemos anuncia que nuestro amado padre, Sir Roger Moore, ha fallecido el día de hoy en Suiza después de una corta que valiente batalla contra el cáncer. El amor que lo rodeo sus últimos días fue tan grande que no puede ser cuantificado solo en palabras”.

“Sabemos que nuestro propio amor y admiración se multiplicará muchas veces alrededor del mundo por la gente que lo conoció por sus películas, sus programas de televisión y su apasionado trabajo con UNICEF, que él consideraba su más grande logro”, continúa el mensaje. “El cariño que nuestro padre sentía cada vez que caminaba en un set o en frente de una cámara lo anclaba de gran manera y lo mantenía ocupado, trabajando hasta casi sus 90 años, hasta su última aparición en noviembre de 2016 en el escenario del London’s Royal Festival Hall. La audiencia presente le aplaudió sobre y debajo del escenario, moviendo los cimientos del edificio solo a una corta distancia del lugar en donde nació”.

“Gracias Pops por haber sido tú, y ser tan especial para tantas personas. Nuestro pensamiento ahora debe ir a apoyar a Kristina en estos momentos difíciles, y según los deseos de nuestros padres, habrá un funeral privado”, termina el comunicado que fue firmado por los tres hijos del protagonista de algunas de las cintas de James Bond.

Moore fue protagonista de siete de las cintas del 007, incluyendo algunas de las más famosas como Live and Let Die y The Spy Who Loved Me. En el 2013, recibió el título de Caballero por la Orden del Imperio Británico en homenaje a su ardua labor humanitaria. Le sobrevive, además de sus tres hijos, su esposa de los últimos 15 años, Kristina ‘Kiki’ Tholstrup. La pareja sufrió un duro golpe en julio pasado cuando Christina, hija de Kiki, perdió la batalla contra el cáncer.

