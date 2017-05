Claudia Álvarez sobre Billy: 'Escogí al hombre que será el mejor papá del mundo' La actriz dio detalles de qué método utilizarán para poder concebir y de cuándo están planeando dar este importante paso

Billy Rovzar ya la “sentenció” y ya está feliz: este año le escribirán a la cigüeña. A sólo una semanas de que su esposo gritara a los cuatro vientos que está listo para ser papá por tercera ocasión, Claudia Álvarez da detalles de cuándo planean que esto suceda y de qué método elegirán para cumplir sus sueño. En entrevista para el programa Hoy, la protagonista de Simplemente María, abrió su corazón y aseguró que es Billy el hombre con el que siempre ha soñado convertirse en mamá.

“Es algo que muero, tengo un amor tan hermoso con Billy, que muero por tener babies con él y formar una familia, y creo que escogí al mejor hombre y al hombre que va a ser el mejor papá del mundo”, comentó emocionada.

Desde antes de casarse, sabíamos por voz de ambos que el productor se había realizado la vasectomía, tras haber tenido a Max y Alexandra, producto de su primer matrimonio, por lo que están planeando varias alternativas para concebir: “Es un doctor que tenemos que ir a ver, escogen tus mejores óvulos, escogen el mejor esperma del hombre, los unen, luego te lo ponen, se escucha fácil pero es algo muy complejo, pero muchísimas parejas que no han tenido oportunidad de tener babies lo han hecho y es un método para que lo puedan tener”, explicó.

Claudia aseguró que comenzarán el tratamiento una vez terminen las grabaciones de la telenovela En Tierras Salvajes. Sobre su relación con los hijos de Billy, dijo que es muy buena, aunque dejó claro que su trabajo con ellos es solo consentirlos y, aunque los cuida en ocasiones, no puede compararse con la de una mamá.

“No, bueno, es diferente, ahora sí que el trabajo de una madre no es como el que yo he hecho con sus hijos. Yo amo a sus hijos con toda el alma, pero el trabajo, trabajo diario, duro, se lo ha llevado la mamá, Fer, y a mí me ha tocado consentirlos, quererlos, cuidarlos, amarlos”, comentó la actriz quien también dio a conocer que próximamente el hijo de Billy se irá a vivir con ellos.