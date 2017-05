Diego Boneta y Luis Miguel, ¿qué tanto se parecen?

“Conocerte fue mi suerte, y amarte es un placer…” con esta frase, de una de las canciones más conocidas de Luis Miguel, Diego Boneta, celebró la gran noticia: él fue el elegido para interpretar a El Sol, en la nueva serie televisiva que se prepara sobre su vida. A través de sus redes sociales, el actor ha hecho evidente lo emocionado que se encuentra por asumir este nuevo reto, con el que dará un importante paso en su carrera. Por ahora, este galán ha recibido varios comentarios por parte de sus fanáticos, quienes esperan con ansias verlo aparecer en este proyecto que el mismo Luis Miguel se ha encargado de promover.

Lo cierto es que las expectativas en torno a este papel que han crecido. Hasta el momento, hay quienes afirman que esta decisión fue una de las más acertadas, pues hay varias cosas que ambos tienen en común. Ante esta observación surge la pregunta, ¿en qué se parecen Diego Boneta y Luis Miguel? La respuesta es más sencilla de lo que parece, empezando porque los dos iniciaron sus carreras cuando eran niños. Boneta dio sus primeros pasos como integrante del reality show Código Fama y El Sol con la publicación del disco en donde se incluyó el éxito 1+1=dos enamorados, del año 1982.

Pero las coincidencias no terminan ahí, pues Diego tiene raíces españolas, por parte de su mamá, quien tiene ascendencia ibérica. Del mismo modo, El Sol, gracias a su papá, comparte esta similitud. Y aunque no está de más, vale la pena recordar que ambos son galanes y han sabido trascender fronteras, pues sus trayectorias han despuntado a nivel internacional. Boneta ha trabajado junto a grandes figuras del cine como Tom Cruise y Catherine Zeta-Jones, eso en el filme del año 2012 titulado Rock of Ages.

Otra de las cosas en lo que han coincidido el actor y el intérprete de clásicos como La Incondicional o Cuando Calienta el Sol es su gusto por la música. Aunque la trayectoria de Luis Miguel se enfocó en este terreno, Diego tampoco se ha quedado con las ganas de probar suerte como cantante, así ha tenido la oportunidad de grabar discos, con los cuales ha podido deleitar el oído de un considerable número de seguidores. Y no todo acaba ahí, pues este par de galanes también comparten su gusto por la moda, los dos siempre aparecen impecables ya sea en un plan casual o en cualquier ocasión en donde la elegancia sea necesaria.

Por ahora, la emoción crece para Diego con este proyecto, quien sigue dando pasos firmes en su carrera como actor. Por supuesto, ha reconocido que en su faceta como cantante, El Sol también ha sido su gran inspiración. “Es un gran honor para mí (personificar a Luis Miguel)… es alguien a quien yo he admirado desde que empecé cantando”, comentó en un clip que él mismo subió a su cuenta oficial de Facebook. El gran anuncio de la participación del mexicano en esta serie televisiva lo hizo Netflix, con una simpática frase de bienvenida al elenco de esta producción. "No sé tú, @DiegoBoneta, pero yo no dejo de pensar… que serás #LuisMiguelEnNetflix. ¡Bienvenido!", señaló la cuenta para Latinoamérica de la plataforma de streaming.

