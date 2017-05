'Mi esposo es la mejor parte de mi vida', dice Eva Longoria en su primer aniversario de matrimonio

El tiempo vuela cuando estás enamorado y este ha sido el caso de Eva Longoria y Pepe Bastón quienes están cumpliendo este 21 de mayo un año desde que se casaron mediante una hermosa ceremonia en un jardín en Valle de Bravo, como nos lo presumieron en ese momento en exclusiva para la revista ¡HOLA! Ambos siguen en la fase de la luna de miel, disfrutando cada minuto de su nueva vida en pareja. La actriz reveló todos los detalles sobre cómo han sido estos primeros 12 meses al lado del empresario mexicano.

“Mi esposo es la mejor parte de mi vida”, dijo la actriz de 42 años un poco sonrojada durante una entrevista para People, “las personas de repente se muestran un poco irritadas cuando están cerca de nosotros porque nos amamos demasiado. Constantemente me preguntan si me gusta estar casada, y no es que me guste el matrimonio en sí, me gusta estar casada con él”, agrega la estadounidense con una sonrisa, “él es quien hace que todo sea especial y que valga la pena.”

Durante la fecha de este primer aniversario, Eva ya tiene un compromiso de trabajo en el Festival de Cine de Cannes, sin embargo, su esposo la alcanzará allá para pasar una mini vacación, lo cual para nada representa un sacrificio pues qué mejor que pasar tu aniversario disfrutando de un escenario europeo. La protagonista de Esposas Desesperadas confiesa que durante este año los dos han aprendido mucho, “constantemente estamos descubriendo cosas el uno del otro”, agrega Eva, “algunos días se sienten como si lleváramos 40 años juntos mientras que otros pareciera como si apenas nos hubiéramos conocido.”

A los dos les encanta pasar tiempo juntos y disfrutan de dar largos paseos y viajar mucho, "Somos demasiado compatibles," continúa ella, "Si el dice, 'vamos a hacer paddle board' yo le respondo inmediato '¡vamos!', después yo le digo, 'vamos a cenar sushi', y él me dice '¡claro!' Amamos las mismas cosas, la familia, los amigos y viajar, así que no hay mucho que hayamos aprendido de cada uno por separado, sin embargo hay muchas cosas que hemos aprendido juntos acerca de la vida," concluye con una sonrisa.

Cuando Longoria unió su vida a la de Bastón, no solo ganó un esposo, sino que también se convirtió en la madrastra de los tres hijos que Pepe tuvo con su ex esposa, Natalia Esperón. José, Natalia y Mariana se llevan de maravilla con la nueva esposa de su padre con quien frecuentemente salen de paseo o a cenar. Al respecto la actriz comentó: “Soy la madrastra de tres extraordinarios niños, tengo las manos llenas y ellos son increíbles… ha sido una experiencia llena de diversión.” Y a pesar de recientemente haber desmentido los rumores sobre su embarazo, Eva no descarta tener hijos en un futuro, pero por ahora ella solamente se concentra en consentir a los hijos de su esposo.