Emiliano Salinas lo confirma: Ludwika Paleta espera gemelos y ¡ya hasta tienen nombre! El esposo de la actriz aseguró que toda la familia está feliz por la próxima llegada de sus hijos

A cuatro años de haber iniciado su historia como marido y mujer, Emiliano Salinas y Ludwika Paleta han sido sorprendidos este año con la mejor de las noticias: están esperando a su primer hijo. Pero como si la felicidad no fuera suficiente con uno, Emiliano Salinas confirmó que su mujer no está esperando uno, sino dos bebés. Aunque ya habían rondado los rumores sobre que esperaban gemelos, no fue sino hasta hace unas horas, que el esposo de la actriz hizo oficial la noticia.

El empresario fue abordado por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional, donde por primera ocasión, dio detalles del embarazo de Paleta. Tan discreto como de costumbre, Emiliano habló del embarazo, pero se reservó los datos más relevantes para su familia: “Muy emocionado, ¿qué les digo? Estoy muy contento de esta nueva etapa”, comentó a varios medios que siguieron sus pasos en el Aeropuerto.

El esposo de Ludwika confirmó que son gemelos cuando una reportera lo cuestionó “Además son dos, ¿verdad?”, a lo que sonriente respondió “Efectivamente”. Ya sin tantos medios, el empresario habló para Televisa Espectáculos de cómo ha vivido Ludwika los primeros cinco meses de embarazo: “Pues estamos muy contentos en esta nueva etapa”. Confesó que ya eligieron los nombres de sus bebés, pero prefirió no revelarlos: “Los sabrán en su momento, pero sí ya tienen nombre”.

Comentó que tanto sus papás, como el papá de Ludwika están felices con la noticia y que su esposa ha vivido un embarazo bastante tranquilo. Fue la misma actriz quien hace un par de semanas dio a conocer la dulce noticia, aprovechando el cuarto aniversario con Emiliano: “En unos días Emiliano y yo cumplimos 4 años de casados. Estamos encantados por eso, pero también porque sí, esta familia crece y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. Estamos absolutamente felices. Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo”, escribió en Instagram la actriz.

