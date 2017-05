Michelle Renaud y Josué Alvarado presentan, en exclusiva para ¡HOLA!, a su hijo Marcelo La actriz y su esposo, Josué Alvarado, posaron por primera ocasión al lado de su bebé para el reportaje más encantador de su historia como familia

Esta semana, en la edición impresa de ¡HOLA!, disponible a la venta, no te pierdas el encantador reportaje con el que Michelle Renaud nos presentó a su hijo Marcelo. Por primera ocasión, la actriz y su esposo, Josué Alvarado, posaron para sus fotos más tiernas de su historia familiar. La protagonista de La sombra del pasado aprovechó su escapada a Playa del Carmen para protagonizar esta encantadora entrevista donde dió detalles del nacimiento de su bebé, el pasado 12 de marzo.

La actriz nos habló más sobre su parto, un momento tan íntimo que disfrutó al máximo, pues, como ya lo había revelado en su cuenta de Instagram, recibió a su hijo con asistencia de una partera en una casa que ella y su esposo rentaron, en Texas, frente al mar.

Hace apenas una semana, la actriz reapareció muy recuperada en una alfombra roja. Con una figura de impacto, Renaud desfiló por la red carpet de la cinta How to a be Latin Lover, donde deslumbró con un Jumpsuit negro con el que demostró que a dos meses de haberse convertido en mamá ha logrado recuperar por completo su figura.

Por si no habíamos tenido suficiente, con su dosis de flashes en este evento, hace unos días, Michelle volvió a utilizar su cuenta de Instagram para presumir su esbelta figura, esta ocasión, ataviada en un traje de baño. En esas fotos que compartió desde la playa, la vimos ejercitarse bajo el sol y descubrimos que es poseedora de una anatomía envidiable, pues independientemente de su disciplina, ha conseguido, en tiempo récord, volver a la talla que utilizaba antes de estar embarazada.

